La Colombie se reconstruit avec une victoire qui fait couler le Pérou

04/06/21 à 6h18 CEST

. / Lima

Sélection de La Colombie a été refaite ce jeudi lors des tours de qualification sud-américains pour le Qatar Coupe du monde 2022 grâce à une force et indiscutable battu par 0-3 Le Pérou, qui reste en bas du classement.

Yerry Mina a commencé la victoire au stade national de Lima dans les derniers instants de la première mi-temps et, dans la seconde moitié, avec le Pérou dépassé en nombre par l’expulsion de Miguel Trauco, Mateus Uribe et Luis Diaz ils ont scellé le triomphe de l’équipe du café. Ainsi, le sélectionneur colombien, Reinaldo Rueda, a entamé du bon pied sa troisième étape à la tête de l’équipe nationale, qui occupe la sixième place des tours de qualification, avec 7 points, et tourne la page des lourdes défaites du précédent double date contre l’Uruguay (0-3) et l’Equateur (6-1). Au lieu de cela, le Pérou a ajouté sa quatrième défaite consécutive et est tombé à la dernière position avec un seul point sur quinze possibles.

Les cinq dernières minutes de la première mi-temps ont été la clé du match, car là, il a failli être condamné en faveur de l’équipe du café avec le but de Mina et le expulsion de Trauco. C’est d’abord le grand défenseur central colombien qui, après avoir tiré un coup franc, a donné l’avantage à la Colombie d’une simple tête après avoir profité d’un faux départ du gardien péruvien Pedro Gallese. Le but de Mina a provoqué la panique et le désespoir parmi les Péruviens, qui, dans le dernier jeu de la première mi-temps, se sont retrouvés avec un joueur de moins en raison de l’expulsion de Trauco. L’arrière gauche péruvien a écopé de deux cartons jaunes en seulement 11 minutes de jeu, tout comme la Colombie a trouvé les passages pour se rapprocher du but péruvien. Jusque-là, les visiteurs avaient beaucoup manqué à l’absence d’un milieu de terrain comme James Rodríguez ou Juan Fernando Quintero, car ils appréciaient beaucoup la possession du ballon mais marchaient à peine sur la surface rivale car les Péruviens étaient très en retrait.

La touche finale pour le Pérou est arrivée au début de la seconde mi-temps avec les deuxième et troisième buts des Colombiens, deux buts presque consécutifs qui ont laissé les locaux définitivement KO. Uribe s’attendait à ce que les centraux péruviens terminent un centre mesuré de Medina à bout portant, et peu de temps après, Díaz a tiré d’un tir croisé.

La seule chose qui a quelque peu équilibré le jeu était la expulsion du Colombien Daniel Muñoz, dans un jeu fortuit où il a plié la cheville au péruvien Marcos López et l’arbitre brésilien Wilton Sampaio l’a puni d’un rouge direct, après avoir passé en revue l’action dans le VAR. D’ici là, la partie était finie depuis longtemps en faveur de la Colombie, sans que les Péruviens aient pu maintenir l’ordre et la stabilité après le premier but, affligés par le début décevant des playoffs qui a rendu très difficile la répétition du succès de qualification pour la dernière Coupe du monde.