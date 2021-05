La Colombie se retrouverait sans Copa América: l’Argentine serait le seul lieu

20/05/2021 à 22 h 59 CEST

Au cours de l’après-midi, la décision de quitter l’organisation de la compétition sera rendue officielle et L’Argentine pourrait être le seul lieu, ou Conmebol pourrait ajouter un autre siège: l’Uruguay, le Paraguay et le Chili sont les candidats.

La grave situation socio-politique que traverse la Colombie a incité les autorités à prendre la décision de se retirer de l’organisation de la Copa América. Et comme l’ont confirmé des sources de CONMEBOL à Sport, l’annonce sera officialisée dans les prochaines heures.

Le même organe avait déclaré il y a quelques jours que les sites de la Copa América étaient fermes, malgré les incidents survenus lors des manifestations à proximité des stades dans le cadre des matches de la Copa Libertadores.

L’épidémie sociale a atteint le football, et loin de l’intention des autorités du pays de transmettre la normalité, les violents affrontements entre le manifestant et la police lors de l’aperçu et des matchs, semé des doutes sur la capacité à contenir le mécontentement social avant une vague de protestations et d’émeutes qui ont déjà coûté la vie à plus de 40 personnes.

Face à la situation interne délicate, la Colombie quitterait l’organisation du concours et la communiquerait cet après-midi. L’Argentine pourrait reprendre son organisation et devenir l’unique siège, bien que la CONMEBOL puisse ajouter un autre pays co-organisateur. Urguay, le Paraguay et le Chili sont les candidats.

Concernant l’Argentine, le président Alberto Fernandez Il a déjà fait savoir que le pays est en mesure d’assumer l’organisation totale du concours. En fait, les sites sont déjà préparés: le stade Monumental de Buenos Aires, le Mario Alberto Kempes à Cordoue, les Malvinas Argentinas à Mendoza et l’Estadio Unico à Santiago del Estero. À son tour, Conmebol étudiait d’autres stades pour accueillir plus de matches tels que Bombonera, Libertadores de América d’Independiente, Juan Domingo Perón du Racing et Unico de La Plata.

Dans le cas de l’Argentine, le pays traverse le pire moment de la pandémie avec un bilan quotidien d’infections et de décès. Aujourd’hui, plus de 35 000 infections et 790 décès ont été enregistrés. Et en raison de la crise sanitaire, il serait impossible pour le public, même avec une capacité de 30%, de se rendre dans les stades comme Conmebol l’avait initialement prévu.