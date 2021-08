La colonne vertébrale gélatineuse de Brett Kavanaugh donne le feu vert à davantage de vols gouvernementaux – RedState ⋆ 10z viral

in

Hier, le soi-disant moratoire sur les expulsions pour les locataires mis en place par le CDC a expiré, provoquant de nombreux cris et grincements de dents. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment le CDC, une institution prétendument scientifique, avait le pouvoir de voler littéralement les biens des Américains sans aucune restitution.

La réponse est qu’ils n’avaient pas ce pouvoir. Pourtant, lorsque la question a été portée devant la Cour suprême, le juge Brett Kavanaugh, pour qui tous les républicains et conservateurs se sont battus lorsqu’il a été injustement accusé d’être un violeur collectif, a décidé de garder son siège aux cocktails au lieu de faire son travail.

Dans une décision torturée en juin, Kavanaugh a admis que le CDC avait outrepassé son autorité, mais il a quand même régné avec les libéraux, permettant au précédent moratoire sur les expulsions de suivre son cours. Son raisonnement était purement administratif au lieu d’être fondé sur la loi, c’est-à-dire pour permettre aux aides au loyer de finir d’être versées.

Avec la fin de ce moratoire hier, nous sommes de retour à la case départ, les démocrates poussant le CDC à rétablir son ordre clairement illégal.

Le moratoire sur les expulsions a expiré. Des millions de personnes pourraient bientôt trouver des avis sur leurs portes pour quitter leur maison. Soyons clairs : il s’agit d’un échec de politique publique. La CDC doit rétablir le moratoire pour laisser le temps à l’aide d’arriver aux locataires et aux propriétaires. – Julián Castro (@JulianCastro) 1er août 2021

JUST IN: Dans une nouvelle lettre à Pres. Biden et CDC Dir. Rochelle Walensky, des membres progressistes du Congrès appellent le CDC à « tirer parti de toutes les autorités disponibles pour prolonger le moratoire sur les expulsions » qui expirera à minuit. https://t.co/gqCQUJWF8W – ABC News (@ABC) 31 juillet 2021

En fait, la FHA a déjà prolongé son moratoire sur les saisies, ce qui garantit que le marché du logement continuera d’être un gâchis gonflé en raison du manque d’inventaire. Cela signifie que les gens qui font les choses correctement paient des prix exorbitants, tandis que ceux qui refusent de payer leurs factures bénéficient d’un tour gratuit. Cela semble juste, non?

Ce n’est qu’une question de temps avant que le CDC emboîte le pas et prolonge également son moratoire sur les expulsions, ce qui signifie que tous les litiges pour l’arrêter devront se reproduire afin de protéger les droits des propriétaires. Le gouvernement, qu’il s’agisse du CDC ou du Congrès, n’a pas le pouvoir constitutionnel de voler les maisons des citoyens sous le couvert d’une urgence. C’est clair depuis le début.

Pourtant, lorsque Kavanaugh a eu la chance de se joindre à ses collègues conservateurs pour mettre fin à cette absurdité et mettre en place un précédent pour protéger les gens de la tyrannie du gouvernement, il n’avait pas le courage de le faire. Au lieu de cela, il a choisi la solution de facilité en laissant le moratoire se poursuivre et expirer, donnant le feu vert au même pari pour qu’il soit à nouveau tenté. Oui, Kavanaugh a indiqué qu’il se prononcerait contre le CDC la prochaine fois que ce problème serait soulevé, mais cela pourrait prendre des mois si un autre moratoire était mis en place. À ce stade, le mal aura déjà été fait, et vous pouvez parier que le gouvernement n’écrira pas de chèques pour que ces propriétaires soient indemnes.

C’est de la folie, et c’est un échec du projet judiciaire conservateur. «Mais la Cour suprême» sera beaucoup moins un cri de ralliement efficace – si Kavanaugh, et peut-être d’autres, continue de manquer de courage pour prendre les décisions difficiles qu’ils ont dû prendre devant le tribunal. Lorsque l’énorme affaire du deuxième amendement arrivera au cours de ce prochain mandat, je suppose que nous saurons une fois pour toutes s’il est devenu complètement John Roberts.