La combinaison de pompiers Daytona 500 de Jimmie Johnson transformée en art

Jimmie Johnson a probablement plus de trophées et de souvenirs qu’il ne sait quoi en faire, mais cela peut arriver lorsque vous êtes sept fois champion de la NASCAR Cup Series avec 83 victoires en carrière sur votre CV.

Alors avec autant de trucs de course, pourquoi ne pas devenir un peu plus créatif avec certains d’entre eux ? Eh bien, il semble que c’est exactement ce que le pilote NASCAR devenu IndyCar Series a fait avec l’une de ses combinaisons de pompiers gagnantes.

Comme Johnson l’a expliqué, l’artiste new-yorkais EV Day a pris la combinaison de feu que l’ancien pilote Hendrick Motorsports portait lors de sa victoire au Daytona 500 en 2006 – sa première des deux, également remportée en 2013 – et l’a transformée en une incroyable œuvre d’art. Selon le site Web de Day, la pièce s’intitule : Daytona Vortex.

Sérieusement, c’est tellement plus cool que Johnson d’avoir sa première combinaison de pompiers gagnante de Daytona 500 encadrée et accrochée à un mur quelque part en train de ramasser la poussière. C’est un morceau de l’histoire de NASCAR qui a été reconstruit en une œuvre d’art impressionnante.

C’est aussi énorme, comme le montrent les photos de Johnson.

Fabriqué à partir de sa combinaison anti-feu, de son monofilament et de sa quincaillerie avec une base en acier inoxydable miroir, Daytona Vortex mesure plus de 12 pieds de haut, selon le site Web de Day, qui note également que «le langage de la pièce met en évidence la friction entre l’homme et la machine – la douceur du tissu hautement adapté à la structure rigide du matériel.

Plus de la description du site de la pièce:

« S’inspirant de sources victorieuses, représentant les limites constantes repoussées par l’homme, la sculpture projette une atmosphère d’ingéniosité et de friction implacable de l’homme avec la vitesse. Dans la méthode de déconstruction, l’appareil de la combinaison est manipulé et vu à travers une nouvelle lentille qui est vécue à travers les peintures immersives. La forme d’ingénierie inversée de la combinaison évoque les dimensions futures tout en rendant hommage aux formes passées comme Karuta et d’autres armures de combat qui célèbrent la puissance et l’héroïsme de l’innovation de l’humanité. Les formes et les couleurs audacieuses présentes dans la sculpture et les peintures génèrent des notions de vitesse, de technologie et de violence ; semblable au travail des futuristes italiens, qui étaient connus pour leur dynamisme.