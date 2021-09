La combinaison Elvis Presley Madison Square Garden aurait rapporté 1 million de dollars

Une combinaison et une cape portées par Elvis Presley ont rapporté 1 012 500 $ aux enchères, a révélé GWS Auctions, basé à Los Angeles.

GWS Auctions s’est adressé aux médias sociaux pour annoncer la somme “record” qu’un acheteur (ou des acheteurs) a payé pour la combinaison et la cape assortie, qui étaient répertoriées et vendues séparément. Le roi du rock and roll a revêtu les vêtements – conçus par le costumier Bill Belew – pour ses célèbres représentations au Madison Square Garden en 1972, et en plus de confectionner des tenues de scène pour Ella Fitzgerald et Dionne Warwick, Belew était en charge de toute la garde-robe d’Elvis (y compris tenue sur scène et hors scène de l’artiste né au Mississippi) pendant près d’une décennie, jusqu’au décès du chanteur de « Jailhouse Rock » en 1977.

La tenue d’un million de dollars « faisait partie d’une collection privée depuis plus de 30 ans avant d’être mise aux enchères », selon GWS, et au moment de la publication de cette pièce, l’identité de l’enchérisseur (ou des enchérisseurs) ne semblait pas avoir été révélé publiquement. Il convient également de mentionner que les annonces en cours se sont terminées samedi matin – la publication sur les réseaux sociaux vantant le prix de vente a été publiée hier après-midi – et montrent une « offre actuelle » de seulement 510 000 $ pour la combinaison et 300 000 $ pour la cape.

Il n’est pas clair si le personnel de GWS n’a pas encore mis à jour le site Web pour refléter les offres les plus élevées réelles (probablement en raison du lundi férié) ou si l’une des ventes a échoué. Cependant, les listes soulignent également que « tout DOIT être payé en totalité avec en [sic] 48 heures après la fin des enchères », et lesdites enchères étant terminées samedi, encore une fois, il va de soi que GWS aurait attendu que les paiements soient réglés avant de dévoiler le prix de vente sur les réseaux sociaux.

Quoi qu’il en soit, la combinaison et la cape n’étaient que quelques-uns des articles Elvis que GWS a mis à la disposition des acheteurs, et les enchères semblaient coïncider avec la semaine Elvis 2021 du mois dernier, que Priscilla Presley, 76 ans, a indiqué “s’est terminée trop tôt. ”

Un « déjeuner privé » avec Priscilla Presley (au profit de la Dream Foundation) a reçu une offre de 25 000 $, par exemple, tandis que la Bible « personnelle » d’Elvis a rapporté 9 000 $, selon le site Web de GWS. Le casque de course Viva Las Vegas d’Elvis (avec une enchère finale de 19 000 $), un billet de 1 $ signé à la fois par Elvis et Johnny Cash (enchère plafonnée à 3 500 $) et même un pot de cheveux d’Elvis ( 13 offres ont élevé le prix de vente à 58 000 $), y compris une “documentation complète”, selon les listes en ligne sur GWS.

Témoignant des goûts décidément spécifiques des enchérisseurs – et en raison d’une mise à jour potentiellement retardée du prix de vente et du statut des enchères en raison des vacances, comme mentionné – un certain nombre d’autres articles uniques d’Elvis Presley n’ont pas trouvé d’acheteur, le GWS site Web affiche actuellement.

Parmi ces objets de collection peut-être invendus figurent la guitare qu’Elvis jouait dans Frankie and Johnny en 1966 (l’augmentation de l’enchère a été fixée à 2 500 $) et un « contrat standard uniforme pour les auteurs de chansons populaires » que le chanteur « Can’t Help Falling in Love » a signé en 1956. (avec un incrément d’enchère de 100 $). Néanmoins, le « tailcoat de smoking » d’Elvis Frankie et Johnny s’est vendu 60 000 $, selon la plateforme en ligne de la maison de vente aux enchères.