La combinaison intéressante du sport et de la crypto

L’un des secteurs qui sont passés aux crypto-monnaies en 2020 et 2021 a été le industrie du sport . Vous pensez peut-être à des jeux d’e-sport ou de divertissement, mais il s’agit vraiment de sport professionnel conventionnel. Les athlètes et les équipes ont fait leur entrée dans la cryptographie, de manière très inattendue. Ce n’était pas seulement en termes d’approbations pour une pièce ou un jeton, mais en possession réelle de l’actif numérique. Alors que l’acceptation du secteur financier traditionnel serait la moins attendue, elle serait plus acceptable avec le sport professionnel.

Cette combinaison envoie des ondes de choc dans le monde entier. Imaginez voir votre site sportif préféré sous le nom d’un échange de crypto-monnaie. Pensez à votre athlète préféré acceptant son salaire en crypto-monnaie sans objection. Maintenant, que diriez-vous de la possibilité de posséder le propre jeton de votre équipe sous la forme de NFT (jetons non fongibles) ? C’est ce qui s’est passé, et ce n’est pas dans les coulisses, c’est là pour que le public puisse le voir.

Le Miami Heat, une équipe de basket-ball professionnel de la ligue américaine de la NBA, s’est associé à l’échange de crypto-monnaie FTX. Dans leur accord, le stade local où les Heat jouent leurs matchs a été renommé FTX Arena a à partir de la saison 2021-22. FTX est devenu un acteur majeur de l’industrie de la cryptographie, avec succès sur les échanges numériques.

Après le partenariat FTX / Miami Heat, un autre échange de crypto , Crypto.com, a fait des vagues lorsqu’il a conclu un accord avec le Centre Staples . C’est la maison des Lakers de Los Angeles. Dans cet accord, d’une valeur de 700 millions de dollars sur 20 ans, l’arène s’appellera Crypto.com Arena. Cela a reçu des réactions négatives, mais pour la plupart, c’est une affaire conclue.

Que ce soit une tendance ou non, cela montre que les échanges cryptographiques ont une influence. Binance Oui Coinbase Ce sont d’autres grands échanges, mais ils n’ont pas encore fait une telle association (jusqu’en décembre 2021). FTX et Crypto.com montrent leur influence, ce qui leur donne plus de visibilité, ce qui est bon pour leur entreprise. Cela introduit également la crypto dans le grand public, car le sport a un large public qui est également mondial.

Plusieurs athlètes populaires ont commencé à accepter ou accepter partiellement les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Cela inclut Aaron Rogers , Odell Beckham Jr. , Russel okung , Sean Culkin et les rois de Sacramento. D’autres athlètes tels que Trevor Lawrence et Saquon Barkley ont conclu des accords d’approbation pour accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement. La forme de paiement cryptée la plus acceptée est en Bitcoin .

Les athlètes réalisent la valeur du principal actif cryptographique, mais nous ne savons pas avec certitude s’ils comprennent parfaitement les crypto-monnaies. Même si c’est le cas, c’est l’occasion pour ceux qui paient en crypto-monnaies d’expliquer non seulement sa valeur mais aussi ses fondamentaux. Cela va au-delà d’être une monnaie mais un investissement pour stocker de la richesse et une technologie pour envoyer de l’argent.

Les années 2020 marquent l’ère du fan token. Ce n’est pas un jeton physique avec des gravures ou des logos, mais un jeton numérique qui offre des avantages supplémentaires pour les fans qui en sont propriétaires. Sa propriété est vérifiée et sécurisée via la blockchain comme NFT. Cette idée a pris de l’ampleur dans l’UE, entre autres. L’un de ces jetons appelé Chiliz (CHZ) a émis des jetons de fans en partenariat avec des équipes sportives telles que le FC Barcelone, le Paris St. Germaine et la Juventus.

L’équipe de basket-ball des Dallas Mavericks a également commencé à vendre des objets de collection NFT via son site Web. Ces NFT sont expliqués par les Mavericks comme des « articles numériques uniques à l’authenticité prouvée » sur la blockchain. Ils ont un cadeau NFT gratuit en l’honneur du joueur vétéran Dirk Nowitzki . Celles-ci sont limitées, leur donnant ainsi une valeur dans le temps. Lorsqu’il est émis en tant que NFT, il accorde une propriété vérifiée qui prouve également l’authenticité de l’article.

Pour les développeurs, c’est un bon moyen d’ajouter de la valeur à leur token. Un partenariat avec une grande équipe sportive ou une grande ligue peut augmenter les ventes de jetons. Pour les équipes sportives, cela signifie des flux de revenus supplémentaires qu’elles peuvent exploiter pour des avantages supplémentaires ou premium. Pensez à pouvoir réserver une section de visionnage spéciale dans une arène en utilisant des jetons de fans. D’autres avantages pourraient être l’accès à du contenu spécial ou des récompenses pour assister à des jeux.

Certains athlètes et personnalités sportives de haut niveau ont également sauté dans le train crypto. Le champion du Superbowl Tom Brady a Bitcoin. Le champion de la NBA, Steph Curry, est entré dans le jeu NFT. Le propriétaire des Mavericks, Mark Cuban, a été un partisan du Protocoles Ethereum Oui DeFi (Finance Décentralisée) et même inventé certains NFT. L’ailier rapproché des Tampa Bay Buccaneers Rob Gronkowski et le pilote NASCAR Landon Cassill se sont associés à Voyager Digital. Ces partenariats sont un moyen pour les crypto-monnaies de se connecter à un public plus large parmi les millions de fans de sport.

Il ne s’agit pas de savoir s’ils le font pour la publicité, mais s’ils se soucient vraiment de ce qu’ils soutiennent ou revendiquent. Ils semblent avoir plus de compréhension que la personne moyenne pour entrer en toute confiance dans les crypto-monnaies.

C’est une période intéressante pour être un fan de sport et un détenteur de crypto-monnaie. La combinaison intervient à un moment où l’adoption de la crypto-monnaie augmente encore plus. Cela pourrait ouvrir les vannes à davantage d’entreprises entre les fintechs et les ligues sportives. L’important est de comprendre les crypto-monnaies non pas comme un actif spéculatif, mais comme un actif utile. Il peut être utilisé pour des récompenses et des avantages pour les fans, ainsi que pour collecter des objets rares à échanger et à vendre. Nous le saurons avec certitude à l’avenir, mais comme les nombreux cas d’utilisation en crypto, il évoluera encore plus loin.