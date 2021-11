La combustion du charbon en Espagne reprend dans un contexte de hausse des prix de l’électricité et du gaz

20/11/2021

Le à 08:20 CET

David Page

Les centrales à charbon leurs jours sont comptés en Espagne. Les compagnies d’électricité ont déjà fermé ou ont demandé l’autorisation du Gouvernement pour pouvoir fermer toutes les centrales au charbon du pays (à la seule exception de la Aboño, dans les Asturies, exploité par EDP et résistant aux adieux).

En attendant la clôture de l’autorisation administrative, les entreprises sont obligées de continuer à disposer de leurs centrales et de présenter au marché de l’électricité des offres de production si nécessaire. Et avec le marché de l’électricité bouleversé et avec des prix du gaz naturel exorbitants, le centrales thermiques qui se préparaient déjà à fermer seulement ces derniers mois augmentent leur production et poussent l’Espagne à augmenter la combustion du charbon.

Les centrales électriques sont encore disponibles pour le marché de l’électricité Endesa d’As Pontes (A Coruña) et jusqu’à il y a quelques semaines également de Litoral (Almería); la plante de Viesgo de Los Barrios (Cadix); et les centrales asturiennes de informatique d’Aboño et de Soto de Ribera. Après une baisse continue de la production pendant des années, les centrales au charbon en activité ont rompu la tendance et augmenté leur production de 69 % en septembre ; le plus qui a doublé en octobre (+124%) ; et ils l’ont augmenté de 77% jusqu’à présent en novembre.

Le poids du charbon est encore très inférieur dans l’ensemble de la production électrique espagnole Et il n’a cessé de diminuer ces dernières années : en 2019, les centrales au charbon contribuaient à 4,3 % de l’électricité, en 2020 ce n’était que 2 % et jusqu’en août de cette année son poids était tombé à 1,6 %. Ces derniers mois, il a connu une croissance inattendue, avec des contributions comprises entre 2,4 % et 2,8 %.

L’électricité et le gaz augmentent

La clé pour augmenter la production des centrales électriques est la combinaison de l’augmentation du prix de l’électricité et aussi du prix du gaz naturel. Avec le marché de l’électricité établissant des records et avec des prix qui dépassent 200 euros par mégawattheure (MWh), le charbon parvient à produire de l’électricité étant rentable.

Avec du gaz naturel avec des sommets historiques sur les marchés internationaux au-dessus de 100 euros par MWh, utiliser des centrales à gaz – qui ont également augmenté leur production – est plus cher que brûler du charbon, donc les centrales thermiques ont une nouvelle vie inattendue.

« Nous avions déjà préparé les usines pour la fermeture. Il y a quelques mois, nous ne pensions plus les utiliser. Mais la situation du marché nous oblige à les activer & rdquor;, expliquent-ils auprès d’une des grandes compagnies d’électricité dont les centrales sont toujours en activité. « Tant que nous n’avons pas l’autorisation de clôture, nous devons continuer à aller sur le marché et à soumettre des offres. Et avec ces prix de l’électricité et du gaz, les centrales au charbon arrivent et elles doivent produire & rdquor ;.

De plus, actuellement et pour les prochaines semaines, deux centrales nucléaires seront hors service simultanément : Almaraz I, à Cáceres, et Cofrentes, à Valence, ils se sont arrêtés pour effectuer un ravitaillement. Avec les 2 000 MW de puissance que représentent les deux centrales nucléaires hors du marché, il est encore plus facile pour la production de charbon d’entrer pour combler cette lacune.

Alors que Pontes revient

Endesa s’apprête à réactiver son Comme la centrale à charbon de Pontes, à La Corogne. Cette année, la compagnie d’électricité a dû le démarrer en février et juillet, mais en été elle a rencontré des problèmes de fonctionnement et a été contrainte de l’arrêter pour effectuer des travaux de conditionnement.

Une fois les travaux terminés, Endesa disposera immédiatement de l’un des quatre groupes de production de la centrale et suppose que, avec la situation actuelle du marché, elle entrera sur le marché la semaine prochaine et devra produire pour déverser de l’électricité dans le réseau. .

Endesa a acheté 180 000 tonnes de charbon ces dernières semaines pour faire face à la production plus que probable à laquelle elle devra faire face avec As Pontes dans les prochains mois. Selon les données de la compagnie d’électricité, lorsque la centrale électrique de La Corogne fonctionnait à pleine capacité, le charbon qu’elle brûlait variait de 3,5 millions à 4 millions de tonnes par an.

Endesa vient de fermer définitivement le Central de Litoral, à Almeria, après avoir reçu la dernière autorisation du Gouvernement. La centrale de Carboneras n’a démarré cette année qu’en janvier lors de la tempête Filomena, quelques heures en mai et pendant deux semaines entre octobre et novembre en raison de la situation du marché et pour brûler la réserve de charbon qui restait.

Deux centrales survivantes

Après la dernière vague de fermetures d’usines déjà en cours et qui n’attendent que l’autorisation du ministère de la Transition écologique, en Espagne, une seule usine restera en activité dans la péninsule (celle des Asturies d’Aboño, d’EDP) et une autre à Majorque ( celui d’Es Murterar, d’Endesa).

Le cas de l’usine d’Aboño est particulier puisqu’en plus de brûler du charbon pour produire de l’électricité, elle utilise également les gaz d’acier de l’usine voisine de ArcelorMittal et évite ainsi qu’ils soient simplement brûlés dans une torche et émis directement dans l’atmosphère, dans une sorte de processus d’économie circulaire particulier.

L’usine majorquine d’Endesa a déjà fermé deux de ses groupes et en maintient deux autres en activité pour la sécurité d’approvisionnement dans les îles et avec des limitations d’utilisation. Jusqu’en août 2021, les deux groupes pouvaient travailler au maximum 1 500 heures par an et depuis lors, 500 heures par an ont été réduites comme plafond. La centrale continuera ouvert au ralenti jusqu’à ce que le deuxième câble de liaison entre la péninsule et Majorque soit connecté, qui, en principe, devrait être opérationnel avant 2026.