Le lot de nouveaux films et émissions Netflix de cette semaine comprend Back to the Outback, une nouvelle comédie animée qui présente aux téléspectateurs un groupe hétéroclite d’animaux australiens espérant s’échapper de leur zoo et atteindre l’Outback. La distribution vocale du film présente une collection de talents de renom, dont les nominés aux Oscars Jacki Weaver et Guy Pearce, et la star de Wedding Crashers Isla Fisher. Dans un clip exclusif pour PopCulture.com, le casting rencontre un requin qui appartient à l’USS, la Ugly Secret Society.

Notre groupe d’animaux intrépides s’est frayé un chemin dans les eaux infestées de requins dans le clip. Un requin propose de les introniser dans l’USS et partage un mot de passe secret qu’ils peuvent utiliser pour demander de l’aide à d’autres membres. Le mot de passe est étonnamment long. « Je suis moche, tu es moche, nous devrions tous être aussi laids. Moche est le nouveau beau », est le mot de passe entier. « C’est un très long mot de passe », fait remarquer Zoe le diable lézard.

Retour dans l’Outback a été réalisé par Clare Knight et Harry Cripps. L’histoire est centrée sur un groupe de créatures mortelles dirigées par un koala odieux qui s’échappe d’un zoo de Sydney pour rejoindre leur maison dans l’Outback, où ils espèrent être aimés pour qui ils sont à l’intérieur et non craints pour leur apparence. Le groupe d’animaux sur le voyage est Maddie le serpent taipan (Fisher) ; Joli garçon le koala (Tim Minchin) ; Zoe le lézard diable épineux (Miranda Tapsell) ; Nigel le scorpion (Angus Imrie) ; et Frank l’araignée (Pearce). Eric Bana incarne Chaz Hunt, garde forestier de l’Outback Legend, et Diesel La Torraca, Chazzie, le fils de Chaz. Weaver exprime le crocodile géant Jackie.

Au cours de leur voyage, le groupe principal rencontre des membres de l’USS qui sont également des animaux incompris. Ces personnages incluent Jacinta le grand requin blanc (Rachel House); les crapauds Doug (Keith Urban) et Doreen (Gia Carides); pattes d’araignée rouge Luciano (Aislinn Derbez); Dave le diable de Tasmanie (Lachlan Ross Power); Clive le bousier (Aaron Pedersen); Susan le potamochère (Kylie Minogue) ; un ornithorynque (Wayne Knight) ; Skylar le koala (Céleste Barbier) ; et Greg la tête à volants (Jack Charles). Kiara Marr exprime également une humaine étonnamment utile nommée Norine.

Retour dans l’Outback arrive sur Netflix le vendredi 10 décembre, offrant aux familles une histoire amusante qui promet de montrer que les gens ne devraient pas être jugés sur leur apparence, mais sur le contenu de leur cœur. « Au fond, Back to the Outback consiste à mettre de côté nos différences, à découvrir ce que nous avons tous en commun et à travailler ensemble », a déclaré Cripps dans un communiqué. « En tant que parent, c’est tellement affligeant de voir tant de haine, tant de conflits s’intensifier partout dans le monde. Ce serait formidable pour les enfants de voir le film et de reconnaître: » Ce n’est pas la façon de résoudre les différences. » Il s’agit de comprendre, de prendre le temps d’apprendre à connaître les gens. Et de ne pas les juger parce qu’ils sont différents. Il s’agit de célébrer nos différences et de découvrir où nous sommes identiques. »