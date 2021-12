La comédie bien-aimée d’Eddie Murphy se fraye un chemin dans le top 10 des charts de Netflix

Seule la magie peut se produire lorsque deux grands de la comédie collaborent sur un projet de film. Et lorsque Martin Lawrence et Eddie Murphy ont uni leurs forces pour travailler sur le film Life de 1999, il est devenu presque instantanément un classique. Le film a été diffusé en alternance sur les réseaux de télévision par câble, attirant à chaque fois de nouveaux fans. C’est le deuxième film sur lequel Murphy et Lawrence ont travaillé. Le premier était Boomerang, sorti en 1992. La vie met également en vedette plusieurs autres comédiens, dont Bernie Mac, Anthony Anderson et Guy Torry. Il est finalement devenu disponible sur les services de streaming grâce à Netflix et figure déjà dans le Top 10. Il est actuellement n°7 au classement général et n°2 du film.

Le film suit l’escroc de Harlem Ray (Murphy) et Claude (Lawrence) qui s’associent pour une mission de contrebande au Mississippi dans l’espoir d’un gros salaire. Ils orchestrent le complot à l’époque de la Prohibition. Malheureusement, ils se retrouvent en difficulté lorsqu’un homme de loi véreux les accuse de meurtre, alors qu’ils sont innocents. Ray et Claude sont condamnés à la prison à vie, où ils travaillent pour prouver leur innocence tout en affrontant des gardiens de prison et plusieurs ennemis. Ils ont du mal à rester unis, Claude rejetant une grande partie de la responsabilité sur Ray et Ray ayant des problèmes avec d’autres détenus. Il suit Ray et Claude tout au long de 60 ans.

La vie ne rapportait pas beaucoup d’argent. Le film n’a rapporté que 73 millions de dollars contre un budget de 80 millions de dollars. Il a reçu une nomination à l’Oscar du meilleur maquillage à la 72e cérémonie des Oscars. Le public et les critiques ont adoré le film.

« Life » est un film sincère et touchant qui est aussi drôle avec un humour basé sur les personnages plutôt qu’une comédie brutale. Murphy et Lawrence, réunis pour la première fois depuis le « Boomerang » des années 1992, forment une excellente équipe », note une revue de CNN en 1999. « Lawrence est l’homme droit et hétéro de l’arnaque de Murphy. Imaginez « The Odd Couple » en uniforme de prison. Leur union improbable donne lieu à des moments chaleureux, pleins d’esprit et parfois hilarants. »

Les utilisateurs des réseaux sociaux sont ravis de la sortie. Ils partagent leur joie en ligne depuis que le film est disponible en streaming.

« En regardant à nouveau « Life » d’Eddie Murphy et Martin Lawrence sur Netflix, et je me souviens pourquoi j’ai déjà vu ce film environ 7 fois », a écrit un fan. « Si vous n’avez pas vu LIFE avec Martin Lawrence et Eddie Murphy, c’est sur Netflix. L’un des meilleurs films jamais réalisés », a écrit un autre.