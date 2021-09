La comédie dramatique Melissa McCarthy ne vole pas ⋆ .

Le Times s’engage à examiner les sorties de films en salles pendant la pandémie de COVID-19. Étant donné que les films comportent des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les autorités sanitaires locales.

Les métaphores affluent si effrontément dans “The Starling” qu’à un moment donné, même le protagoniste du film appelle quelqu’un pour son message flagrant (“De vrais trucs subtils, Larry!”). Il s’avère qu’elle parle pour nous tous.

Ce n’est qu’un des nombreux problèmes de cette comédie dramatique forcée sur Lilly (Melissa McCarthy) et Jack (Chris O’Dowd), un couple marié qui traverse la vie un an après avoir perdu leur petite fille à cause, apparemment, du syndrome de mort subite du nourrisson. (Plus de détails sur la disparition de la fille – et moins sur le décor de sa chambre – n’auraient pas fait de mal.)

Il y a ici des thèmes forts et pertinents, impliquant en particulier les différentes façons dont les parents peuvent pleurer la perte d’un enfant et la culpabilité, le ressentiment et la confusion qui en découlent qui peuvent diviser un couple à un moment où ils ont le plus besoin de s’unir.

Mais “The Starling”, réalisé par Theodore Melfi (“Hidden Figures”), n’est pas un “Gens ordinaire” (peu de films le sont) et la dépendance excessive du scénariste Matt Harris à l’égard de la fantaisie et un besoin apparemment désespéré de tirer sur nos cœurs – au lieu de notre esprits – sape les situations et les sentiments les plus valables du film.

Nous voulons sympathiser avec Lilly et Jack – c’est une employée de supermarché qui tient le fort à la maison (une jolie maison de campagne dont elle a hérité), c’est un enseignant d’école primaire traité dans un établissement de santé mentale pour une dépression ingérable – et encouragez-les à retrouver leur chemin vers le monde et l’autre. Mais cela est davantage dû au casting de McCarthy et O’Dowd, une paire d’acteurs inhabituellement attachants (ils sont également apparus ensemble dans “Bridesmaids” et “St. Vincent” de Melfi) qu’à cause d’une véritable profondeur de caractère ou d’une authentique dissection émotionnelle. .

Et puis il y a ce personnage titre embêtant : un étourneau agressif et territorial qui envahit l’espace de Lilly, picore dans son jardin et la jette au sol si souvent qu’elle commence à porter un casque et essaie même d’empoisonner l’oiseau. Mais contrairement au drame traumatisant supérieur (et réel) de cette année «Penguin Bloom», dans lequel l’arrivée d’une pie blessée aide une victime d’accident à guérir son âme, l’étourneau se sent souvent hors de propos et n’est que faiblement connecté à l’action.

L’oiseau joue un rôle plus important vers la fin du film, mais c’est un tournant qui semble si prévisible et symbolique qu’il emporte l’histoire avec lui. Comme beaucoup d’autres ici, ce qui se passe est – en théorie – affectant, mais ne se joue pas de manière suffisamment forte ou crédible pour correspondre à l’effet souhaité.

Kevin Kline est également à bord en tant que vétérinaire devenu vétérinaire (seulement dans un film comme celui-ci) qui offre à Lilly une main réticente à la fois avec son état émotionnel précaire et son bel ennemi à plumes. Kline est effectivement mesuré, mais nous allons rarement sous la surface de son personnage clairement hanté.

Une foule d’autres acteurs familiers se présentent dans de brefs rôles d’une note, dont Timothy Olyphant en tant que patron impatient de Lilly, Skyler Gisondo en tant que collègue enthousiaste et Loretta Devine en tant que patiente psychiatrique folle de Jack. Daveed Diggs, Kimberly Quinn et Rosalind Chao offrent un soutien insipide.

La partition autoritaire de Benjamin Wallfisch et une bande originale contenant des chansons émouvantes mais intrusives de Brandi Carlile et d’autres n’aident pas l’ambiance mièvre du film.

Il peut sembler grossier de frapper un film qui travaille si dur pour présenter des gens de tous les jours, bien intentionnés, confrontés à une douleur indicible et réelle. Mais entre le ton incertain de l’image, des éléments excentriques et un dialogue aussi conscient de soi que « De quelle couleur est le ciel dans ton monde, kemo sabe ? » c’est dur d’être aussi solidaire.

