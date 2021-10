La comédie emblématique de Will Ferrell est un grand succès sur Netflix

L’un des films les plus populaires de Will Ferrell, Demi-frères, a frappé Netflix et il a déjà atteint le sommet des charts des streamers. La comédie toujours citée est numéro 7 dans le Top 10 de Netflix, et les gens se souviennent encore une fois pourquoi ils aiment le film après toutes ces années. Demi-frères est sorti en 2008, racontant l’histoire de Brennan (Ferrell) et Dale (John C. Reilly), deux hommes adultes qui vivent toujours à la maison. Lorsque leurs parents (Mary Steenburgen et Richard Jenkins) finissent par se marier, ces deux perdants se détestent instantanément. Cependant, ils deviennent rapidement les meilleurs amis et décident qu’il est peut-être temps de commencer à agir comme des adultes.

Réalisé par Adam McKay, Demi-frères a un casting empilé qui comprend Adam Scott et Kathryn Hahn. Lorsque Step Brothers est sorti, il a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, mais a été un succès auprès du public. Il a rapporté 128 millions de dollars au box-office international et est depuis un favori des fans.

Je ne sais pas qui a besoin d’entendre ça aujourd’hui, mais #stepbrothers est sur Netflix pic.twitter.com/mN5d0tOEJC – Red Tash (@RedTashBooks) 11 octobre 2021

McKay est devenu un oscarisé depuis qu’il a réalisé Demi-frères, mais il est toujours prêt à parler de l’un des films qui l’ont mis sur la carte en tant que réalisateur. Dans une interview d’avril avec le New York Times, McKay a plaisanté en disant que Brennan et Dale se seraient « introduits » dans QAnon. « Cela ne fait aucun doute », a répondu McKay lorsqu’on lui a demandé si Dale et Brennan auraient été entraînés dans les théories du complot en ligne. « Ils seraient bien dedans, et ils tortureraient [Richard] Jenkins et [Mary] Les personnages de Steenburgen avec, et ils finiraient par avoir des réunions à la maison et d’une manière ou d’une autre, QAnon dériverait dans la vie professionnelle de Jenkins et le Q Shaman se présenterait sur le lieu de travail de Jenkins. Ils auraient aussi adoré Trump. Je ne veux pas parler pour Ferrell et Reilly, mais je pense que vous pouvez supposer sans risque qu’ils seraient d’accord avec cela. »

ils remettent les demi-frères sur netflix c’est parti – nk (@NiyahN_) 11 octobre 2021

Cependant, les fans ne devraient pas s’attendre à une suite. « Si je sors dans la rue, à peu près tous les jours où je suis en public, quelqu’un me demande une suite », a déclaré Reilly à IndieWire en 2018. « Nous en parlons à peu près depuis la sortie du premier. . Pour la plupart des artistes, les suites ne sont pas la chose la plus attrayante. Les fans, bien sûr, sont différents. Si vous aimez la pizza, vous voulez plus de pizza. Je comprends que les gens se lancent vraiment dans l’idée, mais en termes d’avoir quelque chose sur la table , non, il n’y en a pas. »