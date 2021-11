La comédie hilarante de Ryan Reynolds écrase le top 10 de Netflix avant les vacances

Une comédie hilarante de Ryan Reynolds a récemment écrasé le Top 10 Netflix avant les vacances, et les fans de l’acteur seront ravis qu’il soit disponible en streaming. Just Friends, une comédie romantique de Noël de 2005 mettant en vedette Reynolds et Anna Faris, est actuellement disponible sur Netflix, et c’est certainement une file d’attente. Bien qu’il semble avoir été renversé depuis, le film était l’un des 10 films les plus regardés de Netflix plus tôt cette semaine.

Just Friends, qui présente également Amy Smart et Chris Klein, suit le producteur de musique Chris Brander (Reynolds) alors qu’il est obligé de rentrer chez lui pour les vacances avec une pop star montante (Faris) qui est égoïste et follement amoureuse de lui. Chris, cependant, est toujours amoureux de son ancien meilleur ami du lycée (Smart), et gagner son cœur s’avère être un défi plus grand qu’il n’aurait pu le prévoir. Le film met également en vedette Christopher Marquette, Julie Hagerty et Stephen Root. Just Friends est devenu en quelque sorte un film culte, ou peut-être un film « à floraison tardive », car il a d’abord été reçu avec des critiques mitigées de la part des critiques, mais est devenu un film populaire auprès des téléspectateurs au cours des années qui ont suivi sa sortie.

Reynolds est devenu une star de la liste A, apparaissant dans des films à succès comme La proposition et Safe House, ainsi que dépeignant Deadpool dans la franchise de films du personnage de Marvel. Cette année seulement, il a trois films majeurs: Free Guy, Hitman’s Wife’s Bodyguard et le prochain film Netflix Red Notice. Dans un reportage spécial en coulisses sur Hitman’s Wife’s Bodyguard, une suite de The Hitman’s Bodyguard, Reynold a déclaré qu’il n’avait pas initialement « vu une suite venir » pour le film original de 2017. Il a ensuite fait l’éloge du nouveau film pour ses « éléments sauvages » qui ont évolué par rapport à son prédécesseur.

« Ai-je vu une suite venir pour The Hitman’s Bodyguard ? Je ne l’ai pas vu parce que ce film était un peu un Je vous salue Marie quand nous le faisions », a déclaré Reynolds dans le long métrage Gone Soft: The New Michael Bryce. « C’était juste le bon moment pour une comédie d’action comme celle-là. » Parlant ensuite du garde du corps de The Hitman’s Wife, Reynolds a ajouté: « Parfois, une suite exploitera en quelque sorte toutes les grandes choses du premier film, puis les réitérera, mais ce film ne le fait pas. C’est, en quelque sorte, détourne le ton et le sentiment d’une manière formidable, ce qui donne vie à tant d’autres éléments nouveaux et sauvages. » Just Friends est désormais diffusé sur Netflix et The Hitman’s Wife’s Bodyguard est disponible en 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD, ainsi qu’en téléchargement numérique.