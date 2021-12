La comédie musicale « Brotherly » de Boyz II Men devrait être tournée

Un film musical basé sur la musique du groupe R&B Boyz II Hommes est en travaux. Selon The Hollywood Reporter, Malcolm D. Lee (Space Jam : Héritage, Girls Trip) est en pourparlers pour réaliser et produire le film, intitulé Brotherly.

Le film suit un groupe d’hommes qui « retourneront à Philadelphie ouest pour une réunion de lycée 20 ans après s’être séparés – trouvant finalement l’espoir, la rédemption et une nouvelle compréhension du pouvoir durable de l’amitié », selon un synopsis.

En plus de produire, Lee est également en pourparlers pour diriger le projet, qui sera écrit par Marcus Gardley, qui est à l’origine de la prochaine adaptation musicale du film The Color Purple ainsi que Film biographique de Marvin Gaye Ce qui se passe.

L’acte R&B le plus vendu de tous les temps, Boyz II Men’s 20 ans de carrière a été béni avec des succès record et une cavalcade de récompenses. Leur marque de R&B douce et soyeuse, surnommée « hip-hop doo-wop » par le groupe, a contribué à redéfinir le genre, leur faisant gagner des légions de fans dans le monde entier.

Après avoir joué lors d’une fête de la Saint-Valentin à l’école bien accueillie en 1989, le groupe a réussi à se faufiler dans les coulisses d’un spectacle à Philadelphie de la filiale de New Edition, Bel Biv DeVoe. Là, Boyz II Men a chanté une version a cappella de « Can You Stand The Rain » de New Edition, impressionnant tellement Michael Bivins qu’il a accepté de les gérer. Tous prêts à enregistrer leur premier album, cependant, des retards et des conflits de personnalité ont conduit au départ du membre fondateur Marc Nelson, laissant le groupe en quatuor.

Boyz II Men a célébré son 20e anniversaire en 2011 en publiant Twenty, un album qui présente leurs premières chansons originales depuis une décennie, ainsi que des remaniements de leurs classiques. Bien accueilli par la critique, il a également poursuivi son renouveau commercial puisqu’il a fait ses débuts à la 20e place des charts américains. 2014 a vu un autre album de nouveau matériel, Collide, qui a permis au groupe de déployer ses ailes avec une variété de nouveaux styles musicaux. Bien qu’aucune nouvelle musique ne soit sortie depuis, ils continuent de tourner, organisant des résidences à Las Vegas et remplissant des arènes à travers les États.

Écoutez le meilleur de Boyz II Men sur Apple Music et Spotify.