La comédie musicale “Come From Away” est un nouveau film Apple TV + à venir le 10 septembre

Apple a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau film original le 10 septembre. Come From Away est la version filmée de la comédie musicale à succès Tony et Olivier Award du même nom.

Come From Away est réalisé par Christopher Ashley, qui a dirigé la production originale de Broadway, et met en vedette un ensemble dirigé par des membres du spectacle de Broadway.

Le film raconte l’histoire de 7 000 personnes bloquées dans la petite ville de Gander, à Terre-Neuve, après que tous les vols vers les États-Unis aient été bloqués le 11 septembre 2001. Alors que les Terre-Neuviens accueillent gracieusement les « venus de loin » dans leur communauté dans le Après cela, les passagers et les habitants traitent ce qui s’est passé tout en trouvant l’amour, le rire et un nouvel espoir dans les liens improbables et durables qu’ils tissent.

La performance en direct de Come From Away a été filmée en mai dernier au Gerald Schoenfeld Theatre de New York, où la production de Broadway est mise en scène, pour un public comprenant des survivants du 11 septembre et des travailleurs de première ligne. Il employait plus de 200 personnes, dont des membres de l’équipe, du personnel et des équipes créatives de Broadway.

Voici le casting :

Petrina Bromley (membre de la distribution originale de Come From Away, The Sound of Music) dans le rôle de Bonnie et d’autres.

Jenn Colella (membre de la distribution originale et nominé aux Tony Awards pour Come From Away, If/Then) dans le rôle de Beverley/Annette et d’autres.

De’Lon Grant (Tournée nationale pour les Jersey Boys) dans le rôle de Bob et d’autres.

Joël Hatch (membre de la distribution originale, Billy Elliot, Annie) dans le rôle de Claude et d’autres.

Tony LePage (Rock of Ages) comme Kevin T. et d’autres.

César Samayoa (membre de la distribution originale, Sister Act, The Peewee Herman Show) dans le rôle de Kevin J./Ali et d’autres.

Q. Smith (membre de la distribution originale, Mary Poppins, Les Misérables) dans le rôle d’Hannah et d’autres.

Astrid Van Wieren (membre de la distribution originale et nominé au prix Dora pour Come From Away) dans le rôle de Beulah et d’autres.

Émilie Walton (Peter and the Starcatcher, août : comté d’Osage) comme Janice et autres.

Jim Walton (Sunset Boulevard, The Music Man) en tant que Nick/Doug et autres

Sharon Wheatley (membre de la distribution originale, Avenue Q, Les Misérables, Cats et Le Fantôme de l’Opéra) dans le rôle de Diane et d’autres.

Paul Whitty (Once, Gettin’ the Band Back Together, Amélie, The Full Monty) dans le rôle d’Oz et d’autres.

Le film sera présenté en avant-première le vendredi 10 septembre, exclusivement sur Apple TV+. Pour en savoir plus sur les émissions et les films sur la plate-forme, consultez notre résumé complet ici.

