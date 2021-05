La comédie musicale “Once Upon a One More Time” de Britney Spears est prévue pour ses débuts à l’automne

Suite à de multiples retards, la comédie musicale de Britney Spears Once Upon a One More Time se déroule officiellement, a annoncé la Shakespeare Theatre Company.

La Shakespeare Theatre Company (STC) basée à Washington, DC vient de confirmer que les fans auront bientôt la chance de profiter de Once Upon a One More Time, basé sur la musique de Britney Spears. Ce spectacle devait initialement faire ses débuts à Chicago à l’automne 2019, avant d’être reporté au printemps 2020 et reporté indéfiniment en raison de la pandémie.

Maintenant, la «première mondiale» de Once Upon a One More Time est prévue pour le mardi 30 novembre, selon le site Web de la comédie musicale, mais Playbill a annoncé que les représentations débuteraient en fait le 29 novembre (au Sidney Harman Hall de STC), avec le la période initiale devrait se terminer le dimanche 2 janvier 2022.

La Shakespeare Theatre Company a déjà mis à disposition des laissez-passer Once Upon a One More Time via des abonnements multi-play, et les billets solo seront mis en vente à la «fin de l’été», selon le site Web de la compagnie.

Le programme pré-Broadway de la comédie musicale n’a pas encore été publié, à l’exception des dates de début et de fin susmentionnées, mais les participants potentiels peuvent s’inscrire pour recevoir des e-mails et des textes de mise à jour via le site Web de Once Upon a One More Time. En passant, Broadway lui-même accueillera de nouveau le public en septembre.

Au moment de la rédaction de cette pièce, l’artiste de 39 ans “Toxic” ne semble pas avoir commenté publiquement le programme final de la comédie musicale, qui est chorégraphié par l’équipe mari et femme Keone & Mari Madrid ( qui ont travaillé sur des clips de Billie Eilish, Ed Sheeran, BTS et autres, leurs relais de sites Web).

Kristin Hanggi (dont Rock of Ages a duré plus de 2 300 représentations à Broadway) dirige Once Upon a One More Time, que l’écrivain de The Upside Jon Hartmere a écrit. De plus, l’équipe créative de la production est restée en place malgré le déménagement de Chicago à DC, selon Playbill une fois de plus, tandis qu’une nouvelle distribution – plus haut en mars 2020 a annoncé des sélections d’acteurs pour l’étape de Chicago depuis le début – sera révélée “Dans les mois à venir.”

Il convient de noter que même si l’émission présentera des chansons de toute la carrière de Spears, Once Upon a One More Time ne racontera pas l’histoire de la vie du natif de McComb, Mississippi. Certes, la description de la comédie musicale sur Broadway.com se lit comme suit : « Cendrillon, Blanche-Neige et les autres princesses de contes de fées se réunissent pour leur club de lecture lorsqu’une marraine fée voyous laisse tomber The Feminine Mystique sur leurs genoux corsetés, provoquant une révélation royale. »

Sony Pictures a acquis les droits du film Once Upon a One More Time en avril 2019, et la comédie musicale Michael Jackson MJ arrivera à Broadway en février 2022. Par ailleurs, Britney Spears a décrit plus tôt ce mois-ci le New York Times et la BBC. comme « si hypocrite » pour avoir diffusé des documentaires sur sa vie.