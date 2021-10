La comédie musicale primée Ain’t Too Proud: The Life and Times of les tentations, sur la vie et l’époque des titans de la soul, fera son retour à Broadway ce soir (16). Une représentation de gala est prévue pour le Théâtre impérial alors que le spectacle redémarre après que la production a été interrompue par un coronavirus en mars 2020.

Les cinq acteurs principaux de la série reprendront leurs rôles, avec Nik Walker dans Otis Williams, James Harkness dans Paul Williams, Jawan M. Jackson dans Melvin Franklin, Matt Manuel dans David Ruffin et Jelani Remy dans Eddie Kendricks. Les billets pour la nouvelle course de Broadway sont disponibles ici.

Les autres membres de la distribution incluent Esther Antoine, Saint Aubyn, E. Clayton Cornelious, J. Daughtry, Tiffany Francés, Taylor Symone Jackson, Jahi Kearse, Darius Jordan Lee, Jarvis B. Manning Jr., Morgan McGhee, Joshua Morgan, Aaron Patterson, Christian Thompson, Sir Brock Warren, Correy West, Drew Wildman Foster, Curtis Wiley et Candice Marie Woods.

La comédie musicale, basé sur le livre du cofondateur Otis Williams, The Temptations, ouvert à Broadway le 21 mars 2019 et a été nominé pour 12 Tony Awards, dont celui de la meilleure comédie musicale. Il a remporté la meilleure chorégraphie pour Sergio Trujillo. Des McAnuff, deux fois lauréat d’un Tony Award dont en 1993 pour L’OMS‘s Tommy, est le réalisateur de l’émission.

La première production nationale en tournée de Ain’t Too Proud sera lancée le 7 décembre à Durham, en Caroline du Nord. Il visitera plus de 50 villes et devrait atterrir dans la ville natale des Temptations, Détroit, du 9 au 28 août 2022. La comédie musicale devrait également ouvrir à Londres l’année prochaine.

Les célébrations du 60e anniversaire du groupe se poursuivent avec la version actuelle « Is It Gonna Be Yes Or No », mettant en vedette un vieil ami, mentor, écrivain et producteur Smokey Robinson. Le morceau figurera sur le prochain set Temptations 60 de la formation actuelle. Pendant ce temps, leur classique « Just My Imagination (Running Away With Me) » apparaîtra sous une forme nouvellement orchestrée, avec le Royal Philharmonic Orchestra, sur l’album Une symphonie d’âme, à paraître le 19 novembre.

Précommandez A Symphony Of Soul.