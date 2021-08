La comédie musicale “The Color Purple” sera adaptée au cinéma, HER devrait jouer le rôle principal .

La comédie musicale Color Purple se dirige vers le grand écran et devrait inclure SA dans son casting.

La version musicale populaire de Broadway du film du même nom de 1985 est en cours de développement en tant que long métrage par Warner Brothers, comme le rapporte le Hollywood Reporter. ELLE, vrai nom Gabriella Wilson, est actuellement dans les dernières étapes des négociations pour apparaître dans le film, selon Shadow and Act.

HER assiste aux 51ème NAACP Image Awards au Pasadena Civic Auditorium le 22 février 2020 à Pasadena, Californie. (Photo de Frazer Harrison/.)

Le film musical sera réalisé par Blitz Bazawule, qui a barré celle de Beyoncé Le film Black Is King, tandis que Marcus Gardley s’occupera du scénario. Gardley, lui-même dramaturge, était un rédacteur en chef exécutif des épisodes de la série The Chi de Showtime, selon IMDB.

Ce seront les débuts d’actrice de Wilson, car elle devrait incarner Squeak dans le film musical. Le personnage a d’abord été joué par Rae Dawn Chong dans le film de 1985 et a été joué à l’origine à Broadway par Krisha Marcano.

Le lauréat d’un Grammy et d’un Oscar jouera en face Corey Hawkins, qui incarnera Harpo, l’amoureuse de Squeak, comme le rapporte le New York Daily News. Hawkins a récemment joué dans l’adaptation cinématographique de cette année de la comédie musicale In The Heights, lauréate d’un Tony Award.

Hawkins a attiré l’attention du public en jouant Dr. Dre dans le biopic NWA 2015 Straight Outta Compton. Il est depuis devenu une star nominée aux Tony et Emmy, selon IMBD.

Corey Hawkins assiste à la première de “BlacKkKlansman” le 8 août 2018 à Beverly Hills, Californie. (Photo de Frazer Harrison/.)

Wilson vient de remporter un Oscar de la meilleure chanson originale cette année pour avoir co-écrit et interprété “Fight For You” du film Judas and the Black Messiah, également produit par Warner Brothers. Elle a également remporté deux Grammys, dont la chanson de l’année 2020 pour “I Can’t Breathe”. Elle a maintenant un total de quatre statuts de gramophone.

La couleur pourpre était un roman lauréat du prix Pulitzer de Alice Walker qui a été adapté en long métrage en 1985, réalisé par Steven Spielberg. Comme Wilson, il a présenté quelques débuts au cinéma notables, tels que Whoopi Goldberg et Oprah Winfrey, et c’était Quincy Jones‘ débuts en tant que producteur de cinéma.

Il a ensuite reçu un record de 10 nominations aux Oscars, dont six parmi Jones, Goldberg, Winfrey et Spielberg.

En 2005, le film a été transformé en comédie musicale de Broadway, produite par Winfrey, avec un livre de Marsha Norman (à adapter pour l’écran par Gardley) et score par Brenda Russell, Allée Willis, et Stephen Bray. La comédie musicale a été un grand succès, remportant un Tony Award en 2006, et deux autres en 2016 pour sa reprise.

Winfrey, Spielberg et Jones reviennent tous pour produire le film musical, qui est actuellement en phase de pré-production. Le film devrait sortir en salles en décembre 2023.

