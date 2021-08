La comédie musicale Karate Kid a maintenant une date de première. Comme mentionné par Paybill, la comédie musicale fera ses débuts au Stage St. Louis le 25 mai 2022, avec une diffusion jusqu’au 26 juin au Ross Family Theatre du Kirkwood Performing Arts Center. La comédie musicale Karate Kid est produite par Naoya Kinoshita du groupe Kinoshita, Kumiko Yoshii et Michael Wolk et devrait être bientôt à Broadway.

Robert Mark Kamen, qui a écrit le scénario du film The Karate Kid, a dirigé l’équipe créative pour l’adaptation musicale. “Jamais dans mes rêves les plus fous, je n’ai pensé que ce petit film traverserait les générations comme il l’a fait”, a déclaré Kamen en janvier 2020. “Et au-delà de mes rêves les plus fous, j’ai pensé à ce qui a commencé comme une lettre d’amour à ma dévotion au karaté d’Okinawa et l’homme qui m’a appris deviendrait une comédie musicale à part entière de Broadway. Mais le voici. Me voici. Et j’espère que ce qui arrive sur scène apportera la même joie et la même pertinence que The Karate Kid a apporté à d’innombrables enfants et à leurs parents depuis 35 ans. Allez comprendre.”

Il y a eu une version de The Karate Kid pour faire son chemin sur la scène new-yorkaise. En 2004, une parodie non autorisée intitulée It’s Karate, Kid! La comédie musicale a eu une courte course avec le candidat de Tony Andrew Rannells. Son passage dans la comédie musicale était un mois avant ses débuts à Broadway dans Hairspray.

La franchise Karate Kid a connu une renaissance grâce à la série Netflix Cobra Kai. L’émission a fait ses débuts sur YouTube en 2018, et les deux premières saisons ont été diffusées sur la plate-forme vidéo. La saison 3 a été diffusée exclusivement sur Netflix et la quatrième saison sera diffusée en décembre.

Cobra Kai est une suite des films The Karate Kid et raconte l’histoire du point de vue de Johnny Lawrence (William Zabka). Malchanceux, Johnny rencontre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) qui possède une chaîne de concessionnaires automobiles dans la région. Non content du succès de Daniel, Johnny ramène le Cobra Kai Dojo non seulement pour se venger de son ennemi, mais aussi pour aider un adolescent, Miguel (Xolo Mariduena) à résister aux intimidateurs de son école. Cela conduit finalement Daniel à ramener Miyagi-Do, et la rivalité qui a commencé il y a plus de 30 ans est de retour.