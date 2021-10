La comédie noire primée ‘Stilstand’ s’ouvre sur Switch en novembre

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Le Switch est un excellent système pour les romans interactifs ou visuels, avec tout un tas de brillants disponibles sur la console déjà – et le 5 novembre, nous aurons un autre lauréat sous la forme du « sombre mais plein d’espoir » Stilstand .

Décrit comme « un roman graphique interactif obsédant et sombre et comique », il raconte l’été d’une jeune femme à Copenhague alors qu’elle lutte contre l’anxiété, la solitude et un malaise existentiel tout en essayant de naviguer dans la vie étudiante urbaine.

Le jeu a remporté le jeu le plus incroyable à A MAZE 2021 et a été créé par l’auteur Ida Hartman avec l’aide de Niila Games. L’histoire est venue d’expériences personnelles lorsqu’elle a terminé ses études et a traité des problèmes que beaucoup reconnaîtront et trouveront familiers.

Découvrez la bande-annonce ci-dessus pour un bon aperçu de la courte expérience narrative, et voici également quelques points du texte de présentation officiel :

– Parcourez les pages d’un roman graphique interactif et regardez-le prendre vie pendant que vous jouez.

– Recherchez de l’amour et des aventures, envoyez des messages texte et faites défiler d’étranges flux de médias sociaux.

– Jouez à des mini-jeux uniques.

– Profitez d’illustrations en noir et blanc détaillées et expressives et d’une bande-son cinématique de genre.

Stilstand est disponible sur Switch eShop (et PS4) le 5 novembre au prix de 2,99 $ / 2,99 €. Faites-nous savoir ci-dessous si vous avez joué à cela sur Steam ou si vous aimez le style artistique saisissant (et incroyablement grinçant) de celui-ci.