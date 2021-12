La comédie romantique inspirée de « Harry Potter » attire beaucoup d’attention à Hollywood

Une comédie romantique inspirée de Harry Potter a figuré sur la liste noire d’Hollywood de cette année, ainsi que de nombreux autres scripts qui étaient populaires au sein de la communauté mais qui n’ont finalement pas été produits. Le futur film s’appellerait A Hufflepuff Love Story et a été écrit par Sophia Lopez. Il s’agirait d’un étudiant de Poudlard moins célèbre que Harry Potter cherchant un moyen d’ajouter des enjeux à sa propre vie.

« Finn, un étudiant impopulaire de Poudlard, accuse tout ce qui est mauvais dans sa vie d’avoir été trié à Poufsouffle plutôt qu’à Gryffondor avec Harry Potter et les enfants cool », lit-on dans le synopsis de la liste noire officielle. « Donc, quand il découvre une chance de remonter dans le temps et de résoudre ce problème, il la saisit – seulement pour découvrir que les choses ne sont pas aussi simples qu’il l’avait imaginé. » Le film pose évidemment quelques problèmes de droits de propriété intellectuelle, sans parler des récentes polémiques autour de la franchise Harry Potter. Pourtant, l’idée était suffisamment populaire pour atterrir à la page 8 de la liste noire.

La liste noire est compilée chaque année avec la contribution de réalisateurs de films qui attribuent des mentions honorables aux scénarios de longs métrages qu’ils lisent chaque année sans acheter. La liste de cette année exigeait qu’au moins 7 des 375 dirigeants interrogés mentionnent un film pour qu’il fasse le montage final.

D’autres projets notables sur la liste de cette année incluent des biopics de célébrités présentés pour Kanye West, Michael Bay et Donald Trump, ainsi que des drames sportifs illustrant des épisodes de la vie de Michael Jordan et Dennis Rodman. Le créateur de la liste noire, Franklin Leonard, a déclaré à Vanity Fair: « Le biopic reste un genre préféré sur la liste noire, et je ne peux pas imaginer que cela change de si tôt. »

Les scripts peuvent planer sur la liste noire pendant des années tant que les dirigeants continuent de les mentionner, comme l’aurait fait le script de Yasuke. Cependant, certains sont finalement récupérés et produits, dont sept qui ont remporté le prix du meilleur film aux Oscars. Ceux-ci incluent Spotlight et Slumdog Millionaire, tandis que les films Jojo Rabbit et Promising Young Woman ont remporté le prix du meilleur scénario.

Des histoires comme celle-ci font de la Liste noire plus qu’un simple tour d’horizon annuel. Elle peut avoir un réel impact sur la vie d’un écrivain, même si elle ne s’accompagne d’aucune promesse de paiement à elle seule. Leonard exploite également des « laboratoires de la liste noire », qui sont des programmes d’ateliers pour les écrivains en devenir afin de retirer leur travail de la liste et de l’afficher à l’écran.

« Au moins, cela signifie qu’en tant qu’organisation, nous faisons un bon travail pour identifier des personnes talentueuses de l’extérieur du système qui méritent notre attention », a-t-il déclaré. « Et puis en braquant efficacement les projecteurs sur eux afin qu’ils puissent avoir des opportunités à la hauteur de leur talent. »