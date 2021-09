La comédie romantique Otome ‘Cupid Parasite’ va changer cette année

in

Souviens-toi de ce film Attelage, où Will Smith joue un entremetteur terrible et égoïste ? Eh bien, Cupid Parasite est un peu comme ça, mais pas vraiment comme ça du tout.

Vous incarnerez Lynette Mirror, une conseillère nuptiale et entremetteuse qui est aussi secrètement Cupidon, le dieu de l’amour. Mais elle est sur le point de rencontrer son partenaire (jeu de mots) lorsqu’elle est chargée de réparer le “Parasite Five”, un groupe de cinq hommes qui sont apparemment si désespérés que même un dieu littéral ne peut leur obtenir des rendez-vous. Vous les aiderez de la seule façon que vous connaissez : en mettant en scène une émission de télé-réalité, bien sûr !

Et, si vous avez déjà joué à un jeu otome ou regardé un film romantique auparavant, vous saurez ce qui vient ensuite : l’un de ces idiots pourrait même devenir votre idiot. Grâce à des choix de dialogue prudents et à l’identification des “types d’amour” des garçons, vous pouvez impressionner l’un d’eux suffisamment pour qu’il veuille vous embrasser.

Les deux éditions spéciales sont l’édition limitée et l’édition Day One, dont la première est exclusive à la boutique européenne IFI dans le monde entier, et la seconde est exclusive à l’Europe, mais peut être achetée chez plusieurs détaillants.

L’édition limitée (94,99 $) comprend :

• Jeu Nintendo Switch (avec housse réversible)

• Coffret de jeu en acier

• Artbook à couverture rigide “The Parasite’s Guide to Los York”

• Ensemble de porte-clés

• Coffret de collection

• Radio Los York présente : Pillow Talk (drame audio de 2 disques)

• une carte à échanger exclusive

L’édition Day One comprend :

• Jeu Nintendo Switch (avec housse réversible)

• 6 cartes à collectionner

• Feuille d’autocollants

• Affiche A2 recto-verso

• Coffret de collection

Cupid Parasite est sorti au Japon depuis août 2020, et suite à son succès là-bas, il arrive en Amérique du Nord le 2 novembre et en Europe le 5 novembre. Il en coûtera 49,99 $ pour la version de base.