La comédie romantique populaire fait ses débuts sur Netflix en janvier

Les fans de comédie romantique auront un nouveau film à découvrir le premier jour de 2022. Long Story Short, la comédie romantique australienne avec Rafe Spall, rejoindra Netflix le 1er janvier 2022. Le film a eu une sortie en salles limitée aux États-Unis au cours de l’été.

Spall joue le rôle de Teddy, qui se réveille le lendemain de son mariage pour découvrir qu’il avance rapidement dans le temps toutes les quelques minutes. Il n’a que quelques instants pour vivre une année entière, et il ne veut pas perdre de temps avec l’amour de sa vie, Leanne (Zahra Newman). Son meilleur ami Sam (Ronny Chieng) l’aide à résoudre la situation particulière. Dena Kaplan et Noni Hazelhurst sont également à l’affiche.

Long Story Short a été écrit et réalisé par Josh Lawson, l’acteur australien qui a joué Kano dans Mortal Kombat et a joué le rôle de Doug Guggenheim dans House of Lies de Showtime. Il s’agissait du premier film de Lawson en tant que réalisateur depuis La Petite Mort (2014). Il a également écrit et joué dans le court métrage nominé aux Oscars The Eleven O’Clock (2016). Lawson s’est donné un rôle de soutien dans Long Story Short dans le rôle de Patrick.

Le film est sorti en salles en Australie en février. En mars, Saban Films a repris la distribution nord-américaine du film. « Nous sommes de grands fans du premier film de Josh Lawson, The Little Death, et nous sommes honorés de nous associer à lui pour son dernier long métrage », a déclaré Bill Bromiley de Saban à Variety. « Notre public va adorer l’humour et l’histoire réconfortante de cette incroyable distribution. »

Bien que Saban ait pu être des fans du film, ils ne lui ont pas donné un gros coup de pouce dans les salles pendant la pandémie de coronavirus. Long Story Short a terminé sa tournée mondiale en salles avec 2,3 millions de dollars, mais aucun numéro américain n’a été enregistré sur Box Office Mojo. Le film a un score d’audience de 61% sur Rotten Tomatoes avec moins de 50 notes de téléspectateurs. Peut-être qu’avec la sortie de Netflix de Long Story Short, plus de gens le verront.

Spall joue également dans The Ritual (2017) et The BFG (2016), qui sont tous deux disponibles sur Netflix. Son épisode de Black Mirror « White Christmas » est également disponible sur la plateforme de streaming. La prochaine série télévisée de Spall, The English, a été créée par Hugo Blick et met en vedette Emily Blunt. Il sortira sur Amazon Prime Video aux États-Unis