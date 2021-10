La comédie sur la théorie du complot de Netflix est un succès rapide et se classe dans le top 10

Une nouvelle comédie animée en milieu de travail sert beaucoup de rires et de succès à Netflix. Inside Job, la première série d’animation pour adultes créée en interne par Netflix Animation Studios, bat déjà les charts de streaming moins d’une semaine après sa première. La série a fait ses débuts le vendredi 22 octobre aux côtés de Locke et Key Season 2, leader des charts originaux de Netflix.

Avec les voix de Lizzy Caplan, Christian Slater, Clark Duke, Tisha Campbell et Andy Daly, Inside Job se concentre sur l’équipe dysfonctionnelle de Cognito Inc., une organisation gouvernementale fantôme chargée de commettre les complots du monde. Parmi les employés se trouve Reagan Ridley, un génie antisocial de la technologie déterminé à faire du monde un endroit meilleur et à faire la différence, si seulement elle pouvait gérer son père qui rédige des manifestes et ses collègues irresponsables. Inside Job est créé par Shion Takeuchi, qui est également producteur exécutif avec Alex Hirsch, créateur de Gravity Falls.

Dans les jours qui ont suivi ses débuts, cette série animée a été un succès comique improbable. L’émission se classe actuellement n ° 5 dans l’ensemble et parmi les films sur la plate-forme Netflix US, rejoignant les rangs des autres succès Locke & Key, Maid, Squid Game et You. La popularité d’Inside Job ne se limite pas aux États-Unis, car les données de FlixPatrol montrent que la série se classe actuellement au 8e rang mondial derrière Maya et les trois, mon nom, Dynasty, Maid, Locke & Key, You et Squid Game. L’émission s’est classée parmi les dix premières listes de 36 pays différents à travers le monde, un succès qui peut être attribué à ce qui la distingue des autres titres de la vaste bibliothèque d’animation pour adultes.

« Je pense que ce qu’Inside Job apporte à la table est un mélange d’étrangeté, d’obscurité et de cœur, ce qui, à mon avis, est probablement une combinaison étrange, mais j’espère dans le bon sens », a déclaré Takeuchi à ComicBook.com sur ce qui définit le montrer à part des autres, ajoutant de mesurer le succès de la série, « Je pense que pour ma mesure personnelle du succès, ce serait si les gens finissent par, un nombre quelconque de personnes, même si c’est petit, finissent par aimer les personnages et se connecter avec eux de quelque manière que ce soit . Parce qu’au cours de la série, ils sont devenus de vraies personnes pour moi, et je les aime. Et donc, j’espère juste que les gens aiment vraiment ces personnages. «

Heureusement, les fans ont la garantie d’une autre dose de cette comédie intelligente sur le lieu de travail. Lorsque Inside Job a été confirmé pour la première fois en préparation, Netflix a remis à l’émission une commande de 20 épisodes, ce qui signifie que davantage d’épisodes sont garantis. Le premier lot d’épisodes qui vient d’arriver est surnommé la partie 1, la partie 2 devant sortir à une date ultérieure, qui n’a pas encore été annoncée.