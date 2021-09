La comédienne Kate Quigley brise le silence après avoir été hospitalisée après une overdose signalée

L’ancienne petite amie de Darius Rucker, Kate Quigley, a récemment mis ses proches à l’aise. Le mannequin et comédien était l’une des quatre personnes qui avaient fait une overdose de cocaïne et de fentanyl lors d’une fête à la maison dans la section Venise de Los Angeles. Quigley aurait été retrouvée inconsciente, selon TMZ, et se serait précipitée dans un hôpital voisin où elle aurait été classée dans un état critique. Son ami, le comédien Brian Redban, a partagé une capture d’écran d’un message texte entre les deux sur son compte Twitter où Quigley lui fait savoir qu’elle est en vie mais pas la meilleure. Redban a également posté une photo de lui avec Quigley sur Twitter, demandant à ses abonnés de “donner de l’amour à ma chère amie @KateQFunny”, avec un emoji triste.

Quigley et Rucker ont commencé à sortir ensemble peu de temps après que le leader de Hootie & The Blowfish ait divorcé de son ex-femme. On ne sait pas quand ils se sont séparés, mais le compte Instagram de Quigley présente toujours des photos des deux ensemble pas plus tard qu’en mai 2021. L’équipe de Rucker dit à TMZ qu’ils ne sont pas ensemble depuis des mois.

Embrassez tous ceux que vous aimez .. pic.twitter.com/OFzr0EgRPJ – brian redban (@redban) 5 septembre 2021

Malheureusement, les trois autres n’ont pas survécu. L’ami proche et comédien de Quigley, Fuquan Johnson, 42 ans, a été retrouvé mort sur les lieux. Deux autres, identifiés comme Enrico Colangeli et Natalie Williamson, ont également été déclarés morts sur les lieux. Il est rapporté que tous les quatre ont consommé de la drogue ensemble lors du rassemblement.

Ce qui a déclenché leur mort sera déterminé par une autopsie. Entre-temps, la division des homicides du LAPD a été notifiée. Le rôle qu’ils joueront dans l’enquête reste à déterminer.