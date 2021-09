La comédienne Kate Quigley hospitalisée, 3 autres morts après une overdose présumée

Une fête à Los Angeles a pris une tournure tragique lorsque quatre personnes auraient fait une overdose, entraînant trois décès et une hospitalisation. Le comédien Fuquan Johnson et deux autres personnes sont décédées sur les lieux d’une surdose apparente, et la comédienne/mannequin Kate Quigley a été transportée d’urgence à l’hôpital dans un état critique. Son état est actuellement inconnu. TMZ rapporte que les flics ont été appelés peu après minuit. Des autopsies seront effectuées, mais il semble que de la cocaïne contenant du fentanyl ait été ingérée par tous. L’unité des homicides du LAPD a été notifiée, mais on ne sait pas s’ils seront impliqués ou non.

Tel que cité par TMZ, Quigley aurait fréquenté le chanteur country Darius Rucker pendant une grande partie de l’année dernière, peu de temps après le divorce de l’ancien chanteur de Hootie et de Blowfish. Cependant, un représentant a déclaré au point de vente qu’ils avaient rompu et qu’ils ne sortaient plus ensemble depuis un certain temps maintenant. Quigley a partagé une photo portant des t-shirts assortis en mai avec la légende “Ces couples sont les pires”.

Rucker est sorti avec Quigley après avoir annoncé en juillet 2020 que lui et sa femme Beth Leonard se sépareront ou “se sépareront consciemment” après près de 20 ans ensemble. La star de country a écrit un article émouvant faisant l’annonce, indiquant clairement que la décision était mutuelle et que le couple resterait amis. Selon The Boot, Rucker et Leonard étaient mariés depuis 2000 et se sont rencontrés alors que ce dernier travaillait chez VH1. Rucker était encore avec Hootie et The Blowfish à l’époque, mais selon le média, c’était le coup de foudre. Cela se reflète dans l’annonce de la séparation, les deux étant apparemment prêts à passer à leur prochaine phase en tant que coparents pour leurs enfants.

“Beth et moi aimerions partager qu’après beaucoup de réflexion, nous avons pris la décision de nous séparer consciemment. Nous restons des amis proches et des partenaires parentaux et continuons d’être les plus grandes pom-pom girls l’une de l’autre”, a écrit Rucker sur Instagram. “Notre priorité sera toujours notre belle famille. Nous avons tellement d’amour dans nos cœurs et nous continuerons à encourager la croissance et l’expansion les uns pour les autres. S’il vous plaît soyez gentil alors que nous entreprenons ce voyage, et nous vous remercions pour votre amour et soutien toujours.”