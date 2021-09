La comédienne Kate Quigley s’exprime sur une mise à jour majeure après une hospitalisation pour surdose

La comédienne Kate Quigley s’est rendue sur Twitter samedi soir pour informer les fans de son état actuel. Quigley a été transportée d’urgence dans un hôpital de la région de Los Angeles dans la matinée du samedi 4 septembre après avoir été retrouvée inconsciente à l’intérieur d’un appartement du quartier de Venice Beach à Los Angeles. Trois autres – les comédiens Fuquan Johnson, 42 ans, et Enrico Colangeli (Rico Angeli), 48 ans, ainsi que Natalie Williamson, 33 ans – ont été déclarés morts sur les lieux. On pense que tous les quatre ont subi des surdoses de drogue à cause de la cocaïne associée au fentanyl.

Quigley a expliqué qu’elle “a enfin eu le temps et la clarté de mettre mes sentiments sur papier” et a exprimé sa gratitude pour tous ceux qui l’avaient contacté au cours de la semaine dernière. “Merci à tous ceux qui m’ont contacté au cours de la semaine dernière”, a commencé le comédien. “Je me sens submergé par l’effusion de messages aimables et je suis incroyablement reconnaissant d’être entouré d’une forte communauté d’amis, de familles, de collègues et de fans qui ont offert leur soutien pendant cette période; et à l’équipe d’ambulanciers paramédicaux, d’infirmières et de médecins qui m’a sauvé la vie.”

Salut les gars. À ma sortie de l’hôpital, j’ai enfin eu le temps et la clarté de mettre mes sentiments sur papier. Signifie cela du fond de mon cœur. pic.twitter.com/n6cPPPWNyU – KᗩTE ᑫᑌIGᒪEY (@KateQFunny) 11 septembre 2021

Quigley, qui est sortie avec Darius Rucker plus tôt cette année, a poursuivi en exprimant sa tristesse face aux vies perdues. “Je suis toujours choqué et dévasté par la perte de mes amis Fu, Rico et Natalie”, a déclaré Quigley. “Les mots ne peuvent pas décrire la douleur que je ressens et je serai changé à jamais par leur décès.”

“Fu était une âme généreuse et aimante. Il était hilarant, solidaire et incroyablement authentique avec l’esprit le plus contagieux. Rico était toujours rempli d’enthousiasme et Natalie était si gentille et attachante”, a écrit Quigley. “Ils ont chacun laissé une marque indélébile dans ma vie et celle de leurs proches. Ils vont me manquer.”

“Mon cœur va à leurs amis et à leur famille, et je vous demande de les garder dans vos pensées”, a-t-elle poursuivi, conseillant aux lecteurs de “dire à votre peuple que vous les aimez tous les jours. Restez en sécurité. Et s’il vous plaît ne prenez pas ça la vie va de soi. Je l’ai fait et je ne le ferai plus jamais.”

Quigley avait brièvement mis à jour les fans via sa mère, Fran Wyles. “Merci à tous pour vos prières et votre positivité. Kate est stable. Elle n’est toujours pas lucide plus d’un instant à la fois”, a écrit Wyles dans un article publié dimanche sur Facebook. “Nous sommes optimistes sur le fait qu’elle se rétablira (même si ce ne sera pas rapide). Elle est incapable de publier (contrairement aux informations) mais nous espérons qu’elle pourra le faire demain. Encore une fois, merci.”