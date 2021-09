La comédienne Kate Quigley vue pour la première fois depuis une overdose presque fatale

Kate Quigley est en voie de guérison depuis qu’elle a subi une overdose presque mortelle lors d’une soirée à Los Angeles. Le comédien était l’un des quatre qui auraient ingéré de la cocaïne contenant du fentanyl le 4 septembre. Malheureusement, les trois amis de Quigley, les comédiens Fuquan “Fu” Johnson et Enrico Colangeli et son amie Natalie Williamson, n’ont pas survécu. Des autopsies sont actuellement en cours sur les trois personnes décédées, mais Quigley n’a pas seulement rompu son silence sur la tragédie, elle a également été repérée depuis sa sortie de l’hôpital.

TMZ rapporte que Quigley a été aperçu pour la première fois publiquement le mardi 14 septembre alors qu’il naviguait autour de Venise. La drôle de fille de LA a enfilé un look décontracté : un t-shirt noir, un short en jean coupé, des tongs et une casquette de baseball. Elle a conduit sa décapotable en ville.

Depuis ce jour fatidique, Quigley a annoncé qu’elle ferait une pause dans les réseaux sociaux, en tweetant: “Je vais mieux chaque jour. J’ai mal. J’allais rompre avec les réseaux sociaux, mais honnêtement, je suis de bonne humeur aujourd’hui”, a-t-elle écrit. “Je suis tellement excité par le match de lancement @RamsNFL et j’ai décidé que la vie doit continuer. Inutile de ne pas vivre quand j’ai la chance d’être en vie !!”

Je vais mieux chaque jour. Je suis mal. J’aimerais être à SoFi !!! J’allais rompre avec les réseaux sociaux, mais honnêtement, je suis de bonne humeur aujourd’hui. Je suis tellement excité par le match de lancement de @RamsNFL et j’ai décidé que la vie devait continuer. Inutile de ne pas vivre quand j’ai la chance d’être en vie !! https://t.co/Jz9BEp4GNr – KᗩTE ᑫᑌIGᒪEY (@KateQFunny) 13 septembre 2021

Elle a également rendu hommage aux amis qu’elle a perdus dans une publication émouvante sur les réseaux sociaux, écrivant en partie : “Je suis toujours choquée et dévastée par la perte de mes amis Fu, Rico et Natalie. Les mots ne peuvent décrire la douleur que je ressens et je le ferai. être changés à jamais par leurs décès. Fu était une âme généreuse et aimante… Rico était toujours rempli d’enthousiasme et Natalie était si gentille et attachante.” Elle dit qu’ils ont tous marqué sa vie et qu’ils vont lui manquer.”

Elle promet également de raconter son histoire lorsqu’elle sera prête, en disant aux fans : “Il y a tellement d’autres choses que je veux dire, mais je ne suis pas prête. Quand je le serai, je le ferai. Jusque-là, tout ce que je peux dire, c’est : votre peuple que vous les aimez tous les jours. Restez en sécurité. Et s’il vous plaît, ne prenez pas cette vie pour acquise. Je l’ai fait et je ne le ferai plus jamais. “

Quigley est un incontournable dans le monde de la comédie de LA. Elle a animé Undercover sur Playboy TV, ainsi que les AVN Awards 2016. Quigley a également été en tête d’affiche à l’Improv, à Laugh Factory, au Ice House Comedy Club, au Comedy Store et au Haha Comedy Club à Hollywood.