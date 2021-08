La comédienne Kathy Griffin révèle qu’elle a un cancer du poumon

in

Il a déclaré que ses médecins étaient optimistes quant au fait que le cancer était au stade un et confiné à son poumon gauche, et qu’il ne devrait pas subir de chimiothérapie ou de radiothérapie. “Je devrais être opérationnel comme d’habitude dans un mois ou moins”, a-t-il écrit.

Pionnière du genre stand-up féminin, son premier album, “For Your Consideration”, qu’elle a sorti en 2008, est devenu le premier par une femme à figurer en tête des charts de comédie Billboard.

Kathy Griffin avec Trump Head

Il a ensuite sorti cinq autres albums et est apparu dans plusieurs films et émissions de télévision tout au long de sa carrière d’artiste de stand-up.

Mais en 2017, l’interprète primée a posé avec un objet représentant la tête coupée et ensanglantée du président de l’époque. Atout.

Bien qu’il se soit rapidement rétracté et s’est excusé, le geste lui a coûté un emploi à CNN et a suscité l’indignation des conservateurs et des libéraux.

Depuis lors, Griffin a parlé publiquement du harcèlement dont il a été victime et, dans une interview publiée lundi sur ABC News, il a raconté comment cela avait contribué à sa dépendance aux analgésiques et même à sa tentative de suicide.