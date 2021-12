La comète de Noël brille plus en survolant la Terre

Il va certainement y avoir une lumière brillante dans le ciel cette saison de Noël.

Une comète récemment découverte a survolé la Terre au cours du week-end et se dirige maintenant vers le système solaire. Pendant qu’il part, il brûlera brillamment dans le ciel nocturne juste à temps pour Noël.

La comète Leonard peut être vue dans la plupart des régions des États-Unis alors qu’elle brûle loin de la Terre. La comète a été découverte plus tôt cette année par Gregory Leonard, spécialiste de recherche principal de l’Université d’Arizona.

« A BILTMORE CHRISTMAS »: REGARDEZ LA PLUS GRANDE MAISON D’AMÉRIQUE SE TRANSFORMER EN UN PAYS DES MERVEILLES HIVERNAL

Il a été noté que la comète a en fait commencé à brûler un peu plus fort. Cela est probablement dû à diverses poches de gaz et, selon diverses sources, pourrait signifier que la comète est sur le point de se briser.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER LIFESTYLE

Selon Space.com, il peut être difficile de voir la comète Leonard sans télescope ni jumelles en raison de la localisation actuelle de la comète et de la lune.

Une variété d’astronomes se sont tournés vers les médias sociaux pour partager des images de Leonard dans le ciel nocturne.

L’Agence spatiale européenne a publié une vidéo de Leonard prise par le Solar Orbiter Heliospheric Imager. Les images montrent la comète survolant la Voie lactée.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« La comète est actuellement en voyage autour du Soleil avec sa queue derrière elle », a écrit l’ESA. « Lorsque SoloHI a enregistré ces images, la comète était approximativement entre le Soleil et le vaisseau spatial, avec ses queues de gaz et de poussière pointées vers le vaisseau spatial. Vers la fin de la séquence d’images, notre vue des deux queues s’améliore à mesure que l’angle de vision à où nous voyons la comète augmenter, et SoloHI obtient une vue latérale de la comète. »