La comète Leonard bourdonne au-delà de la Terre et vous avez une chance de la voir

Une observation de comète unique dans une vie se produit tout au long du mois de décembre, et vous ne voulez pas la manquer. Tout le monde parle de la comète Leonard parce qu’elle est si unique, et vous pourrez bientôt la voir par vous-même.

Découverte début janvier 2021, la comète Leonard — ou comète C/2021 A1 — est actuellement en voyage vers le Soleil. On estime qu’elle atteindra le Soleil le 3 janvier 2022. À ce stade, elle deviendra une comète interstellaire et quittera notre système solaire.

Comment attraper cette observation unique de comète

La comète Leonard et M3 s’élevant au-dessus de la Blue Ridge ce matin pic.twitter.com/sVzPiln2yZ – Space Porn (@redditSpacePorn) 4 décembre 2021

La comète Leonard a été visible dans le ciel pendant la majeure partie du mois de décembre jusqu’à présent, mais généralement tôt le matin. Selon les astronomes, les observations de comètes sont devenues visibles pour la première fois avant l’aube, comme une entité assez sombre dans le ciel. Après la Nouvelle Lune du 4 décembre, cependant, elle est devenue beaucoup plus lumineuse.

À l’heure actuelle, la comète continue de se frayer un chemin dans l’espace, à environ 21 millions de kilomètres de la Terre. C’est beaucoup plus loin que la Lune, ce qui signifie qu’elle ne passera pas à l’intérieur de la zone que la Terre peut influencer, connue sous le nom de Hill Sphere. En tant que telle, notre planète n’aura aucun effet sur son voyage. Les astronomes disent que même si la comète Leonard peut être visible à l’œil nu après la Nouvelle Lune, les meilleures observations de comètes se produiront avec une paire de jumelles ou un petit télescope.

La comète passera plus près de Bootes à partir du 4 décembre. Elle sera près de l’étoile la plus brillante de Bootes, qui est Arcturus. Cependant, après le 12 décembre, il sera plus difficile à voir, car il ne sera plus visible dans le ciel du matin. Au lieu de cela, il offrira des observations intermittentes tout au long de la soirée. Le 17 décembre, elle devrait passer près de Vénus.

La découverte de la comète Léonard

La comète LD2 a été repérée par le télescope spatial Hubble. Source de l’image : NASA, ESA et B. Bolin (Caltech)

Au début de 2021, Gregory Leonard, un astronome travaillant à l’observatoire infrarouge du mont Lemmon, a remarqué la tache et la queue de la comète.

« J’ai vu un objet qui était vraiment réel », a déclaré Leonard à Inverse dans une interview.

Selon Leonard, l’une des premières choses que lui et son équipe du Catalina Sky Survey à Tuscon, en Arizona ont remarqué après la première observation de la comète, c’est qu’elle allait se rapprocher du soleil que la plupart des autres que nous avons trouvées. Les comètes réfléchissent beaucoup de lumière car elles sont constituées de glace et de gaz. Ainsi, plus la comète se rapproche du soleil, plus elle réfléchira la lumière de l’étoile. Cela devrait le rendre plus facile à repérer.

Leonard dit qu’il est possible que la comète ait déjà voyagé dans notre système solaire, il y a environ 75 000 à 80 000 ans. Bien sûr, personne n’aurait été là pour enregistrer une observation de comète à ce moment-là. La comète Leonard quittera notre système solaire après avoir passé le Soleil. À ce stade, il pourrait voler pendant des millions d’années avant de passer dans un autre système stellaire.