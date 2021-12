La comète Leonard sera visible en Inde ce soir : quand et comment l’attraper

Jusqu’à présent, plus de 3 700 comètes de notre système solaire ont été observées par les astronomes. (Photo : ESA)

La comète Léonard : La comète Leonard devrait effectuer son approche la plus proche de la Terre dimanche soir. Eh bien, nous disons approche la plus proche mais ne vous inquiétez pas, ce sera toujours à une distance d’environ 35 millions de kilomètres. Jusqu’à présent, plus de 3 700 comètes de notre système solaire ont été observées par les astronomes, selon un rapport d’IE, dont Leonard est une comète typique qui tourne autour du Soleil à environ 47 kilomètres par seconde. La comète est un peu brillante et peut être vue dans le ciel environ une fois par an. Lorsqu’il s’approche le plus près, il peut être vu à l’œil nu et les gens peuvent également cliquer sur les images, a déclaré l’astronome de l’ESA Marco Micheli, cité dans le rapport. Cependant, pour les astronomes qui traquent ces objets géocroiseurs à la recherche d’une menace potentielle, Marco a déclaré que, heureusement, la comète n’est pas spectaculaire à cet égard.

Les gens peuvent voir la comète dans le ciel nocturne s’ils sont loin des lumières de la ville. Les passionnés pourraient voir une étoile filante filer au-dessus de la Terre vers 19h22 à une vitesse très élevée, et il se pourrait que les gens puissent apercevoir quelques autres comètes se déplaçant à un rythme relativement plus lent.

Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, les comètes sont des restes glacés des premiers stades de la formation des planètes extérieures, et elles orbitent autour du Soleil. En se déplaçant vers le système solaire interne, les comètes laissent échapper du gaz ainsi que des particules. Le rayonnement solaire chauffe les comètes et conduit les corps célestes à produire leurs queues caractéristiques.

Le rapport indique également que certaines comètes ont également des orbites extrêmes, parcourant des distances de plus de 50 000 fois la distance entre le Soleil et la Terre.

