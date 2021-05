La commande Apple TV 4K et Siri Remote repensée arrive tôt pour un acheteur chanceux

Les premières précommandes pour la nouvelle Apple TV 4K et la nouvelle version de Siri Remote ne sont pas censées arriver avant le vendredi 21 mai, mais la commande d’un client chanceux est arrivée tôt. L’utilisateur de Reddit, Makivivu, a déclaré que sa précommande Apple TV 4K est arrivée aujourd’hui, 48 heures avant la date prévue …

Dans l’état actuel des choses, nous n’avons pas encore vu de critiques de presse sous embargo sur la nouvelle Apple TV ou Siri Remote, contrairement à l’iPad Pro et à l’iMac. L’utilisateur de Reddit, cependant, offre quelques notes sur les performances:

Rien à redire. Fonctionne parfaitement à chaque coin et l’installation d’applications est si rapide que c’est ridicule. Je ne peux pas vraiment comparer avec les anciens Apple TV, puisque c’est ma première Apple TV… Mais plus fluide que mon logiciel Sony Android TV, c’est sûr.

Et quelques détails sur la nouvelle télécommande Siri:

Je navigue presque toujours avec le trackpad. Je viens de régler la vitesse de suivi sur lente et cela me fait du bien. La rotation pour rechercher ne fonctionne pas, du moins dès la sortie de la boîte… Doit-elle être activée? Peut-être que je n’ai pas vraiment compris comment l’utiliser… Comme une bonne vieille molette cliquable comme sur les iPod, n’est-ce pas? Il reconnaît simplement mon entrée comme glissant sur le trackpad. Les boutons sont un peu cliquables, mais toujours solides.

Reste à savoir si nous recevons ou non des revues de presse sous embargo sur la nouvelle Apple TV et Siri Remote. S’ils arrivent, nous nous attendons à ce qu’ils arrivent demain matin vers 9 h HE.

La nouvelle Apple TV dispose d’un processeur A12 Bionic à l’intérieur, ce qui lui donne encore plus de puissance par rapport à la concurrence. Il existe également une prise en charge du contenu HDR à taux de rafraîchissement plus élevé. La nouvelle télécommande Siri présente un design argenté avec une nouvelle molette cliquable en haut à côté d’un bouton d’alimentation pour la première fois. Il y a aussi un bouton de retour qui remplace l’ancien bouton de menu, tandis que le bouton Siri lui-même a été déplacé sur le côté.

Votre précommande pour l’Apple TV 4K ou Siri Remote repensée a-t-elle déjà été livrée? Selon les premiers rapports, il semble que seules les commandes d’acheteurs au Canada aient été expédiées jusqu’à présent. Faites-nous savoir dans les commentaires!

