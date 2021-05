La Commission 1776 appelle les parents à lutter contre la théorie critique des races dans l’éducation ⋆ .

La Commission de 1776 de l’ancien président Donald Trump, formée pour établir l’éducation patriotique, s’est réunie lundi pour discuter de la manière dont le rapport de 1776 du groupe pourrait être utilisé pour façonner les programmes d’études à travers le pays. Ils ont également discuté de la proposition de règle d’éducation critique de la théorie des races par l’administration Biden, ainsi que de décider de l’avenir de la Commission.

«L’histoire est complète et ne peut pas être changée», a déclaré le président hôte Larry P. Arnn, président du Hillsdale College. «Ces controverses sur l’histoire ne peuvent être résolues qu’en regardant les faits. Faire connaître cette histoire aux jeunes est l’œuvre de la commission, et son importance n’a pas diminué depuis le jour de l’inauguration.

Au cours de la réunion également accueillie par la vice-présidente Carol Swain, professeur de droit à la retraite à l’Université Vanderbilt; et le directeur exécutif Matthew Spalding, vice-président des opérations du Hillsdale College à Washington, DC et doyen de la Van Andel Graduate School of Government, la Commission a conclu que «la restauration de l’éducation américaine ne peut être fondée que sur une histoire de l’Amérique et ses principes qui sont précis, honnêtes, rassembleurs, inspirants et ennoblissants »et que les parents doivent être des agents de changement.

«Cette restauration qui dure depuis des décennies ne réussira que grâce aux efforts considérables des millions d’Américains de bonne volonté, intelligents et patriotiques, qui aspirent, comme tous les êtres humains, à connaître la vérité», a déclaré la Commission dans un communiqué. «Il n’y a pas de force plus puissante que l’amour des parents pour leurs enfants, et cette restauration dépendra des mères et des pères exigeant que leurs enfants ne reçoivent plus de faux récits ou ne soient plus nourris de mensonges haineux sur notre pays. Nous affirmons, en tant que rempart pour la protection des principes américains, le principe constitutionnel fondamental selon lequel les parents ont le droit naturel de diriger l’éducation de leurs enfants.

En plus d’encourager la participation des parents, la Commission a exhorté ceux «préoccupés par l’éducation en Amérique» à participer aux élections locales et scolaires.

«Par ce moyen et d’autres, ils peuvent restaurer la souveraineté naturelle dans l’éducation de l’école, le lieu où les élèves, les parents et les enseignants sont unis dans le travail sublime d’aider les enfants à grandir», poursuit le communiqué. «Les parents et les conseils scolaires locaux seront renforcés dans cet effort par un plus grand choix et une plus grande variété de programmes aux niveaux national et local.»

Enfin, la Commission s’est déclarée préoccupée par la règle proposée par l’administration Biden poussant «la théorie critique de la race ou sous le nom trompeur d ‘« antiracisme »» comme une vérité évangélique au lieu de l’appeler ce qu’elle est.

“[It] encourage et cherche en fait à affecter des fonds fédéraux à l’enseignement de la discrimination raciale dans les systèmes scolaires élémentaires et secondaires américains. Cette proposition de règle devrait être retirée, et les États individuels devraient s’opposer à une telle pédagogie basée sur la race dans le cadre de leurs programmes, en particulier si ces programmes sont imposés par le gouvernement fédéral », affirme le communiqué.

La Commission estime que le gouvernement fédéral n’a pas le «pouvoir constitutionnel d’imposer des normes nationales en matière de programmes». Ils ont continué:

Le gouvernement fédéral ne devrait pas contourner cet obstacle en utilisant des fonds fédéraux pour inciter les États et les localités à adopter ce qu’il veut enseigner dans les écoles du pays. Nous avons appris de l’échec de l’expérience du Common Core que les modèles nationaux à taille unique sont un modèle pour banaliser et mécaniser l’apprentissage. Au lieu de cela, nous encourageons une véritable éducation civique qui reconstruira nos liens communs, notre amitié mutuelle et notre dévotion civique et attendons avec impatience la publication prochaine de programmes conçus dans le véritable esprit de 1776.

La semaine dernière, la Commission s’est prononcée contre la règle proposée par l’administration Biden visant à intégrer un programme anti-américain et haineux dans les écoles en proposant une partie de son propre rapport comme commentaire public pour examen.

Dans une lettre envoyée au ministère de l’Éducation lundi, le directeur exécutif de la Commission de 1776, Matthew Spalding, a expliqué que la règle proposée par l’administration Biden se cache non seulement derrière le terme «trompeur» «anti-racisme», mais qu’elle utilise également des dollars fédéraux pour financer «l’enseignement de discrimination raciale dans les systèmes scolaires élémentaires et secondaires américains. »

