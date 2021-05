La Commission anti-émeute du Capitole “ menace ” mon parti ⋆ 10z viral

Représentant Liz Cheney (R-WY) a déclaré que ses collègues républicains se sentent «menacés» par l’idée d’une commission du Congrès pour enquêter sur l’assaut du 6 janvier au Capitole américain.

Cheney a donné une interview à NBC Savannah Guthrie peu de temps après que le GOP de la Chambre l’a évincée en tant que présidente de la conférence parce qu’elle refuse de s’aligner derrière l’ancien président Donald Trump et son élection de 2020 ment. Le vote était un changement radical par rapport à un vote précédent qui n’avait pas réussi à évincer Cheney, alors quand Guthrie lui a demandé «ce qui avait changé» depuis lors, Cheney a répondu «pour des raisons que je ne comprends pas, les dirigeants de mon parti ont décidé d’embrasser le premier. président qui a lancé cette attaque.

«Il ne s’agit pas de regarder en arrière», a déclaré Cheney. «Il s’agit des dommages potentiels actuels et en temps réel qu’il fait, qu’il continue de faire.»

“Certains de vos collègues disent que bien que nous vous soutenions devant la membre du Congrès Cheney, vous avez fait valoir votre point de vue, abandonnez-le maintenant, concentrons-nous sur l’avenir”, a déclaré Guthrie.

«Eh bien, c’est une menace permanente, donc le silence n’est pas une option», a répliqué Cheney.

Guthrie a continué en demandant à Cheney ce qu’elle pense être la «goutte d’eau» qui lui a fait perdre le soutien de son caucus. Cheney a répondu en appelant à un retour aux débats de fond entre démocrates et républicains, mais après cela, elle a ajouté: «Je pense aussi qu’il y a une réelle inquiétude parmi un certain nombre de membres de mon propre parti au sujet d’une commission du 6 janvier.

J’ai dit très clairement que cette commission doit être bipartite. Il ne faut regarder que le 6 janvier et les événements qui l’ont précédé, pas les émeutes du BLM et d’Antifa l’été dernier. Et je pense que ce genre de concentration intense et étroite menace les gens de mon parti qui ont peut-être joué un rôle qu’ils n’auraient pas dû jouer.