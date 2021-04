La commission de contrôle de la police de Biden mise en pause ⋆ .

Président Joe Biden a promis de créer une commission de contrôle de la police au cours de ses 100 premiers jours en fonction; cependant, selon un nouveau rapport, les plans ont changé.

POLITICO a rapporté que l’administration Biden avait suspendu ses plans d’initiation et de lancement de la commission après avoir consulté les organisations nationales de défense des droits civils et les syndicats de police. Les deux ont affirmé que la commission n’était pas nécessaire et probablement redondante, selon le rapport.

le maison Blanche a plutôt déplacé sa priorité de réforme de la police vers la George Floyd Justice dans la loi sur les services de police en cours de signature.

«Sur la base de consultations étroites et respectueuses avec les partenaires de la communauté des droits civiques, l’administration a estimé qu’une commission de police, à l’heure actuelle, ne serait pas le moyen le plus efficace de respecter notre priorité absolue dans ce domaine, à savoir: signer la loi George Floyd Justice in Policing Act, » Susan Rice, directeur de la Conseil de politique intérieure, a déclaré dans un communiqué à POLITICO.

Elle a poursuivi et a déclaré que la Maison Blanche «travaillait avec le Congrès pour promulguer rapidement une réforme de la police significative qui apportera des changements profonds et urgents».

WASHINGTON, DC – 08 avril: le président américain Joe Biden prend la parole lors d’un événement sur le contrôle des armes à feu dans la roseraie de la Maison Blanche le 8 avril 2021 à Washington, DC. Biden signera des ordres exécutifs pour prévenir la violence armée et a annoncé qu’il avait choisi David Chipman pour diriger le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs. (Photo par Alex Wong / .)

Selon le rapport, lors d’un discours prononcé en juin 2020, le candidat à la présidence de l’époque avait promis de mettre en place une commission de contrôle. Ce discours est intervenu une semaine après l’ancien policier Derek Chauvin tué George Floyd.

«Comme le montre clairement le procès en cours sur la mort de George Floyd, la transformation de la police en Amérique est l’une des crises les plus urgentes auxquelles le pays est confronté aujourd’hui», Wade Henderson, Président de la Conférence du Leadership, a déclaré dans une déclaration à POLITICO. «Nous sommes également d’accord avec la décision de la Maison Blanche de renoncer à la création d’une commission chargée d’étudier le problème.»

“Cette question est beaucoup trop urgente pour être retardée, et le Congrès est de loin le lieu le plus approprié pour envisager des changements dans la loi concernant la responsabilité de la police”, a ajouté Henderson.

Lors de la conférence de presse de la Maison Blanche le 29 mars, l’attachée de presse Jen Psaki a partagé la décision de donner la priorité à la signature de la loi historique dans la loi plutôt qu’à la création de la commission promise.

«Eh bien, nous sommes encouragés, tout d’abord, par l’intérêt et l’engagement des membres de la Chambre et du Sénat pour le projet de loi George Floyd, qui progresse, et il y a des discussions qui sont actives en ce moment. C’est vraiment là que nous allons nous concentrer en ce moment », a-t-elle déclaré.

«Nous croyons que – et il pense, je devrais dire – qu’il est impératif de mettre en place – afin de rétablir la confiance entre les communautés, qu’il faut qu’il y ait une responsabilité et qu’il faut des systèmes en place pour garantir cela – et des lois changé pour garantir que cela peut être réalisé. C’est donc là que nous nous concentrons.

Le président appuie ce texte de loi. Et nous espérons qu’il sera en mesure de – il recevra un projet de loi de réforme historique sur son bureau.

WASHINGTON, DC – 25 JUIN: La représentante américaine Karen Bass (D-CA), présidente du Congressional Black Caucus, participe à un événement sur la réforme de la police le 25 juin 2020 sur le front est du Capitole américain à Washington, DC. La Chambre doit voter aujourd’hui sur la George Floyd Justice in Policing Act. (Photo par Alex Wong / .)

Elle a continué de dire qu’il n’y a pas de calendrier confirmé pour relancer les efforts pour commencer la commission.

«Je n’ai aucune mise à jour sur le calendrier, mais je pense que ce qui est important à noter, c’est que le projet de loi George Floyd, qui mettrait en place et légiférerait un certain nombre de mesures de responsabilité et d’actions que lui et tant de ceux qui ont regardé ces des événements d’horreur sont impératifs à notre – ce point notre pays », a déclaré Psaki.

theGrio rapporté, encouragé par le président Biden, les démocrates de la Chambre se sont bousculés pour faire passer l’effort le plus ambitieux depuis des décennies pour réformer la police à l’échelle nationale. le George Floyd Justice in Policing Act, rédigé par California Rep. Karen Bass,. a été approuvé 220-212 à la fin du 3 mars. La vaste législation, qui a été approuvée pour la première fois l’été dernier, a été bloquée au Sénat.

Les démocrates se disent déterminés à adopter le projet de loi une deuxième fois, pour lutter contre la brutalité policière et le racisme institutionnel après la mort de Floyd, Breonna Taylor et d’autres Noirs américains suite à des interactions avec les forces de l’ordre – dont les images étaient parfois capturées de façon discordante sur vidéo. Ces meurtres ont suscité un tollé national et international.

Cet article contient des rapports supplémentaires de theGrio’s Presse associée.

