La commission de débat est une antiquité obsolète ⋆ 10z viral

L’éditeur fédéraliste et contributeur de Fox News, Ben Domenech, a dénoncé mercredi la Commission des débats présidentiels (CPD) comme un “reste faible d’une époque où il n’y avait que trois chaînes à la télévision”.

“Il est grand temps que nous nous débarrassions des restrictions de format et des ancres avec un parti pris évident”, a déclaré Domenech. “Je préférerais regarder un débat animé par Tucker Carlson et Rachel Maddow ou Laura Ingraham et Van Jones que de me soumettre à des gens comme John Harwood, un hackish agressif.”

La présidente du Parti républicain, Ronna McDaniel, a publié mercredi une déclaration susceptible d’éteindre définitivement la commission de débat après la conduite partisane de l’automne dernier manipulant les règles en faveur de Joe Biden. En l’absence de modifications importantes des règles de la commission de débat pour 2024, McDaniel a promis que le GOP conseillerait aux candidats à la présidence de s’abstenir de participer à tout événement parrainé par la commission.

“Le Parti républicain a besoin d’assurances que le CPD apportera des réformes significatives au processus de débat en travaillant avec les parties prenantes pour restaurer la foi et la légitimité qu’il a perdues”, a écrit McDaniel. « Sinon, en tant que président du RNC, je n’aurai pas d’autre choix que de conseiller aux futurs candidats républicains de ne pas participer aux débats organisés par le CPD. »

Domenech a déclaré qu’un format plus significatif dans l’environnement médiatique moderne, où les vidéos sur YouTube dépassent le nombre de téléspectateurs des émissions de la télévision par câble, serait plus approprié pour aller de l’avant.

“Les gens sont fatigués de ce format, ils sont prêts à passer à quelque chose pour l’ère de YouTube”, a déclaré Domenech, réitérant son appel à l’animateur de podcast Joe Rogan pour modérer un débat à l’avenir.

