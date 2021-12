La Commission de délimitation propose 6 sièges supplémentaires pour le Jammu, un pour le Cachemire : le NC et le PDP allèguent un parti pris pour faire avancer l’agenda politique du BJP

Les partis régionaux ont allégué que l’exercice semblait avoir été mené pour faire avancer l’agenda politique du BJP.

La Commission de délimitation constituée pour redessiner les sièges de l’Assemblée dans le territoire de l’Union du Jammu-et-Cachemire a proposé six sièges pour le Jammu et un siège pour le Cachemire, ce qui a suscité une vive protestation des partis politiques de la vallée. Une réunion de la Commission s’est tenue à New Delhi aujourd’hui à laquelle étaient présents le ministre de l’Union Jitendra Singh et le chef de la Conférence nationale Farooq Abdullah.

Les partis régionaux ont allégué que l’exercice semblait avoir été mené pour faire avancer l’agenda politique du BJP. Exprimant son mécontentement, le chef de la Conférence nationale, Omar Abdullah, a déclaré que la recommandation était inacceptable et que « la commission semble avoir autorisé l’agenda politique du BJP à dicter ses recommandations ».

« Le projet de recommandation de la commission de délimitation J&K est inacceptable. La répartition des circonscriptions d’assemblée nouvellement créées avec 6 allant au Jammu et seulement 1 au Cachemire n’est pas justifiée par les données du recensement de 2011. Il est profondément décevant que la commission semble avoir permis à l’agenda politique du BJP de dicter ses recommandations plutôt que les données qui auraient dû être sa seule considération. Contrairement à « l’approche scientifique » promise, il s’agit d’une approche politique », a déclaré Abdullah sur Twitter.

Le président de la Conférence populaire (PC), Sajad Lone, a déclaré que les recommandations respiraient le parti pris. « Les recommandations de la commission de délimitation sont totalement inacceptables. Ils puent le parti pris. Quel choc pour ceux qui croient en la démocratie », a déclaré Lone.

Le porte-parole du PDP, Syed Suhail Bukhari, a déclaré que les recommandations justifiaient l’appréhension de son parti que l’exercice ait été mené dans le cadre de l’agenda du BJP.

« Les recommandations proposées par la Commission de délimitation justifient l’appréhension exprimée par notre parti selon laquelle quelque chose est louche. Tout cet exercice qui est fait au Jammu-et-Cachemire est fait au nom du BJP pour atteindre ses objectifs politiques. C’est la raison pour laquelle la proposition qui donne six sièges au Jammu et un au Cachemire n’est en aucun cas correcte. Vous pouvez voir le recensement de la population, il n’y a aucune justification pour cela. Le programme principal du BJP et du gouvernement central est de diviser davantage le peuple du Jammu-et-Cachemire sur la base de la région et de la religion. Cette commission a travaillé pour atteindre cet objectif… Nous rejetons complètement ces recommandations », a déclaré Bukhari en hindi.

Il a déclaré que le PDP et le peuple du Jammu-et-Cachemire n’accepteront pas ces recommandations et les combattront bec et ongles. La Commission de délimitation est dirigée par l’ancien juge de la Cour suprême Ranjana Prakash Desai. Le commissaire en chef des élections, Sushil Chandra, est membre d’office du panel.

