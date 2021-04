La Commission de Formule 1 approuve les plans de qualification Sprint

La Commission de Formule 1 de la FIA a approuvé l’adoption d’une Qualification Sprint à trois Grands Prix au cours de la saison 2021.

Ces événements se tiendront dans deux sites européens et un non-européen.

Le format est conçu pour augmenter l’action sur la piste et engager les fans de manière nouvelle et innovante. Cela permet également de trouver le juste équilibre entre la récompense des pilotes et des équipes au mérite, tout en donnant aux autres la possibilité de se frayer un chemin sur le terrain samedi pour augmenter leurs chances de course dimanche.

Le vendredi, il y aura une séance de qualification après les premiers essais libres qui déterminera la grille pour les qualifications de sprint de samedi. Les résultats des qualifications sprint de samedi détermineront la grille pour la course de dimanche. Il a été décidé que les trois premiers des qualifications de sprint de samedi recevraient des points, la première place recevant trois points, la deuxième place deux points et la troisième place un point.

Vendredi:

Première pratique de 60 minutes le matin avec deux trains de pneus que les équipes peuvent choisir librement. Format de qualification normal l’après-midi avec cinq jeux de pneus tendres disponibles uniquement.

Samedi:

60 minutes d’essais libres le matin avec un jeu de pneus que les équipes peuvent choisir librement. 100km Sprint Qualifications l’après-midi avec deux trains de pneus au choix des équipes.

Dimanche:

Grand Prix sur toute la distance avec deux trains de pneus restants

En cas de conditions humides:

Trois ensembles de pneus humides et quatre ensembles de pneus intermédiaires au début de l’épreuve Si le FP1 ou les qualifications sont humides, les équipes recevront un ensemble supplémentaire d’intermédiaires, mais devront retourner un ensemble intermédiaire utilisé avant les qualifications de sprint. Si les qualifications de sprint sont humides, les équipes peuvent renvoyer 1 ensemble d’intermédiaires ou d’intermédiaires utilisés après – pour être remplacé par un nouvel ensemble d’intermédiaires. Maximum de 9 ensembles de Wets et Intermédiaires au total

Conditions du Parc Fermé:

Les conditions du Parc Fermé s’appliqueront dès le début des qualifications vendredi, interdisant le changement de composants majeurs avec trois objectifs:

Pour arrêter la construction de voitures spéciales de qualification. Limiter le nombre d’heures nécessaires à la préparation de la voiture pour le lendemain. Permettre une reconfiguration suffisante des voitures pour faire des Essais Libres du samedi matin une séance utile.

Après le départ des Qualifications Sprint, les voitures seront en plein Parc Fermé. Un nombre limité de composants pourront être modifiés après la qualification:

La répartition du poids peut être modifiée. Le refroidissement de l’unité motrice et de la boîte de vitesses peut être ajusté en modifiant les sorties ou les volets du couvercle du moteur, les températures ambiantes déclarées enregistrées par le fournisseur de services météorologiques désigné par la FIA une heure avant le début des qualifications et une heure avant le début des qualifications de sprint varient de 10 degrés centigrades ou plus.

Jean Todt, Président de la FIA, a déclaré: «Je suis heureux de voir que la Formule 1 cherche de nouvelles façons de s’engager avec ses fans et d’élargir le spectacle d’un week-end de course à travers le concept des qualifications de sprint. Cela a été rendu possible grâce à la collaboration continue entre la FIA, la Formule 1 et toutes les équipes. La F1 se montre plus forte que jamais avec toutes les parties prenantes travaillant ensemble de cette manière, et beaucoup a été fait pour s’assurer que les aspects sportifs, techniques et financiers du format sont équitables.

Stefano Domenicali, président et chef de la direction de la Formule 1, a déclaré: «Nous sommes ravis de cette nouvelle opportunité qui offrira à nos fans un week-end de course encore plus engageant en 2021. Voir les pilotes s’affronter pendant trois jours sera une expérience incroyable et je je suis sûr que les pilotes apprécieront le combat. Je suis ravi que toutes les équipes aient soutenu ce plan, et cela témoigne de nos efforts unis pour continuer à impliquer nos fans de nouvelles manières tout en veillant à rester attachés à l’héritage et à la méritocratie de notre sport.