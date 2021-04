La Commission de Formule 1 devrait approuver les essais de course de sprint pour 2021

La Commission F1 se réunira lundi pour présenter des propositions finales pour trois épreuves de course de sprint d’essai pour les qualifications en 2021, qui devraient être votées par les équipes.

Les courses de sprint, qui doivent avoir lieu lors des Grands Prix d’Angleterre, d’Italie et du Brésil, doivent être disputées le samedi du week-end de course sur 100 km – environ un tiers d’une distance de Grand Prix, pour établir la grille du course principale le dimanche.

Avec cela, une séance de qualification standard aura lieu vendredi après les essais libres pour déterminer la grille des sprints – les trois premiers des courses du samedi devant recevoir des points du championnat du monde (3-2-1 respectivement).

L’un des principaux points de friction dans le processus avait été de parvenir à un accord sur un accord financier qui fournirait un budget plus élevé aux équipes pour participer à ces courses.

Les frais de fonctionnement augmenteront considérablement à la suite des courses de sprint, avec un plafond budgétaire en place pour la première fois dans le sport – mais un paquet de 500 000 $ pour chaque équipe a maintenant été convenu.

Une super-majorité de 28 voix sur 30 au sein de la Commission est requise pour assurer le vote, les équipes détenant toutes un droit de vote individuel individuel, aux côtés des 10 voix des titulaires de droits commerciaux de la FIA et de la F1 chacune.

La motion devant être mise aux voix lundi, il y a une période de 48 heures pour les réponses aux mesures, avec une décision finale attendue cette semaine.

L’ancien directeur de l’équipe McLaren, Eric Boullier, ne pense pas que les courses de sprint vendront plus de billets pour les week-ends de Grand Prix à l’avenir, mais pense qu’une approche du tout ou rien devrait être adoptée – les avoir à chaque course ou pas du tout, selon les résultat des événements du procès.

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a récemment déclaré que les courses de sprint apporteraient “de nombreux avantages” au sport, avec moins de temps pour la pratique permettant plus d’action sur piste – ce qui, selon lui, ajoutera au spectacle général et à l’expérience des fans.

S’il n’a pas confirmé si le format restera en Formule 1 ou non, il a déclaré: «Avec les essais libres et les qualifications, l’organisateur peut vendre un meilleur vendredi aux fans. Avec les deuxièmes essais libres comme préparation de course et les qualifications du sprint dans l’après-midi, un meilleur samedi.

«C’est une plateforme supplémentaire pour les histoires et pour les sponsors. Plus tout devient imprévisible, plus la course est intéressante.

«Si nous ne l’essayons pas, nous ne saurons jamais si c’est un atout ou non. Combien de fois avons-nous changé le format de qualification dans le passé? Toujours avec l’intention de faire mieux et d’arriver là où nous en sommes aujourd’hui. »

Une autre annonce majeure devrait également être ratifiée, le Canada abandonnant à nouveau le calendrier en raison de complications liées au processus de quarantaine avant la course à Montréal. La Turquie devrait faire un autre retour bienvenu au calendrier à sa place.

