La Commission de justice raciale de New York révèle des conclusions critiques dans sa lutte contre la discrimination

Commission de justice raciale de New York

* Dans un effort pour faire progresser l’équité raciale et réviser la Charte de la ville de New York, la Commission de justice raciale a publié son rapport intermédiaire, visant à produire des initiatives de vote pour les élections générales du 8 novembre 2022.

Si elles étaient approuvées par les électeurs, elles deviendraient loi. Cela changerait la charte de la ville, qui régit le fonctionnement de New York.

Créée par le maire Bill de Blasio en mars, la commission veut éradiquer le racisme systémique. Il a commencé par demander aux habitants de New York de partager leurs expériences d’inégalité dans le logement, les transports, les soins de santé et l’éducation.

Son rapport, publié jeudi, identifie six modèles d’iniquité où les New-Yorkais disent que le racisme structurel persiste.

« La commission examinera la Charte de New York pour identifier les obstacles au pouvoir, à l’accès et aux opportunités pour les Noirs, les Autochtones, les Latinx, les Asiatiques, les insulaires du Pacifique, les Moyen-Orientaux et toutes les personnes de couleur à New York… pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’injustice raciale… », indique le rapport.

« Les communautés savent ce dont elles ont besoin. Notre travail consiste à écouter et à traduire leurs préoccupations en recommandations pour un changement structurel », a déclaré Henry Garrido, vice-président de la commission.

Les six modèles d’iniquité sommes:

1. Inégalité dans les services de qualité qui favorisent le bien-être social et émotionnel

2. Inégalité dans le travail, l’avancement et la création de richesse

3. Inégalité au sein et entre les quartiers qui entrave l’épanouissement des individus, des familles et des communautés

4. Marginalisation et sur-criminalisation du BIPOC [black, Indigenous, people of color] personnes et communautés

5. Inégalité de représentation dans la prise de décision

6. Application et responsabilité du gouvernement et des entités.

Les sessions de contribution étaient ouvertes au public et ont attiré 260 participants, dont 104 ont témoigné. La commission a entendu près de 34 heures de témoignages, qui ont contribué à façonner les six catégories initiales. Il a également organisé 50 entretiens individuels et a attiré plus de 1 100 soumissions en ligne.

Changer le système

Des séances publiques supplémentaires sont prévues jusqu’en décembre, date à laquelle un rapport final sera publié.

« Lorsque les gens regardent le rapport et finalement le rapport final, ainsi que les propositions de vote, ils peuvent ne pas voir une idée de programme ou de politique spécifique qu’ils proposent », a déclaré la présidente de la commission Jennifer Jones Austin. « Mais en utilisant les six thèmes, notre effort est d’essayer de capturer l’essence de ce dont ils parlent. »

Un membre de la communauté exprime ses préoccupations aux commissaires lors d’une séance publique dans le Queens. (Avec l’aimable autorisation de la Commission de justice raciale)

L’énoncé de mission de De Blasio pour la commission était de proposer des changements structurels et des réformes politiques qui font progresser la justice et l’équité et démantèlent le racisme structurel pour tous les New-Yorkais.

Des exemples de changement structurel, selon le rapport, transforment la façon dont le gouvernement utilise le pouvoir pour prendre des décisions ; redéfinir la relation entre le gouvernement et la société; éliminer les contradictions entre les valeurs des gens et aborder les valeurs obsolètes qui n’honorent pas la réalité selon laquelle la ville de New York est une ville diversifiée et multiraciale.

Les modèles répondent aux préoccupations inclusives

Parmi les problèmes que la commission cherche à résoudre à partir des « modèles d’iniquité » figurent : un manque d’éducation de qualité pour des personnes diverses ; manque d’accès à des logements abordables; et une pénurie de services de santé mentale ou de soins coordonnés.

La liste comprend la répartition inéquitable des ressources, des installations et une utilisation des terres inférieures, et un manque de propriété et de contrôle communautaires.

Les modèles cherchent également à remédier aux inégalités en matière d’emploi, au manque de mobilité économique, à une préparation insuffisante pour l’avenir et au manque d’accès au capital et aux ressources similaires.

La criminalisation excessive, l’iniquité dans la représentation et la prise de décision sont parmi les éléments qui contribuent à la discrimination systématique. Ils peuvent être basés sur la race, le handicap, l’identité de genre, les antécédents criminels, la source de revenu, le statut d’immigration et plus encore, selon le rapport.

Propositions de scrutin

« La prochaine étape est que nous allons confirmer si ces six domaines documentent pleinement ce que les gens vivent, tandis que le personnel de la commission travaille sur des solutions potentielles », a déclaré Austin. « Nous essayons de… lier cela à la façon dont la charte peut mieux aider à répondre aux besoins des New-Yorkais pour une plus grande équité raciale. »

En outre, la commission proposera une feuille de route pour la justice raciale avec des suggestions pour les agences municipales, étatiques et fédérales à mettre en œuvre.

La commissaire Lurie Daniel Favors s’entretient avec un membre de la communauté lors d’une séance publique à Harlem. (Avec l’aimable autorisation de la Commission de justice raciale)

La plupart des membres de la commission ont consacré leur vie à rechercher la justice raciale.

Austin, PDG de la Federation of Protestant Welfare Agencies et fille du militant des droits civiques le révérend William Augustus Jones, a déclaré : « En entendant une femme de couleur raconter son histoire à la commission nommée par un chef du gouvernement, j’ai pensé que Déplacement de la Terre. C’est une employée actuelle qui a trouvé sa voix pour parler de l’injustice persistante dans son milieu de travail.

Le président de la Commission, Garrido, a déclaré : « Il est devenu clair et net que le travail que nous faisons affectera la vie des gens, non seulement du point de vue de l’économie, mais de leur véritable gagne-pain.

Chris Kui, membre de la commission et ancien directeur exécutif d’Asian Americans for Equality, a déclaré que le racisme structurel avait un impact sur toutes les ethnies.

« Les Américains d’origine asiatique ne sont pas perçus comme un potentiel de leadership, uniquement pour les aspects techniques d’un travail. C’est un exemple de la façon dont ces expériences sont partagées par tout le monde », a-t-il déclaré.

Austin est convaincu que les propositions, si elles sont adoptées, créeront un changement à long terme.

« Nous allons appeler à quoi ressemblent le racisme et la discrimination et ce qu’ils ont fait ici à New York, car ils ont persisté année après année », a-t-elle déclaré. « C’est une étape importante et audacieuse, car jamais il n’y a eu de commission nommée par le gouvernement qui a dit cette vérité et l’a intégrée au dossier juridique de cette ville. »

Garrido a déclaré: « Nous cherchons à mettre un bulldozer au racisme structurel dans notre ville. »

Edité par Fern Siegel et Judith Isacoff

L’article de la Commission de justice raciale de New York révèle des conclusions critiques dans la lutte contre la discrimination est apparu en premier sur Zenger News.