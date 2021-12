La Commission de la concurrence approuve l’accord Tata-Air India

La Commission indienne de la concurrence (CCI) a autorisé Talace à prendre des participations dans Air India, Air India Express et AISATS, a annoncé lundi un communiqué officiel.



La Commission de la concurrence a approuvé le projet d’acquisition par le groupe Tata d’Air India, lourdement endetté, ainsi que de ses deux filiales.

L’accord de 18 000 crores de Rs qui inclut le soumissionnaire gagnant Talace reprenant une dette d’une valeur de 15 300 crores de Rs, est une étape majeure dans les efforts du gouvernement au fil des ans pour relancer la compagnie aérienne en difficulté.

Talace Pvt Ltd, une filiale en propriété exclusive de Tata Sons, est devenue l’adjudicataire en octobre. Il achètera 100 pour cent des parts d’Air India Ltd, Air India Express Ltd et 50 pour cent des actions d’Air India SATS Airport Services Pvt Ltd (AISATS).

Les transactions au-delà d’un certain seuil nécessitent l’approbation de la CCI, qui a pour mandat d’assurer une concurrence loyale sur le marché.

AISATS est engagée dans la fourniture de services d’assistance au sol dans les aéroports de Delhi, Bengaluru, Hyderabad, Mangalore et Thiruvananthapuram. Il fournit également des services de manutention de fret à l’aéroport de Bengaluru, selon le communiqué.

La société d’État Air India a subi une perte mensuelle de plus de 600 crores de roupies.

Le 14 décembre, le ministre de l’Aviation civile, Jyotiraditya Scindia, a déclaré que la transaction avec Air India est une « situation gagnant-gagnant » dans tous les domaines et que l’argent des contribuables sera désormais utilisé de manière plus justifiée à de nombreuses fins plus productives sur le plan social plutôt que de combler les pertes profondes de la compagnie aerienne.

« Le pacte d’actionnaires a été signé en novembre. Aujourd’hui, nous sommes en train de lever toutes les conditions suspensives et je suis très confiant au début de la nouvelle année, vous aurez le transfert d’Air India à son nouveau propriétaire… », avait-il déclaré.

Le 20 octobre, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que la décision concernant Air India donnerait une nouvelle énergie au secteur de l’aviation du pays.

Au 31 août, Air India avait une dette totale de 61 562 crores de roupies. Sur le montant total, Talace prendra en charge 15 300 crores de Rs, et les 46 262 crores de Rs restants seront transférés à l’AIAHL.

En 2019, le gouvernement a mis en place un véhicule ad hoc – Air India Assets Holding Ltd (AIAHL) – pour détenir la dette et les actifs non essentiels du groupe Air India.

