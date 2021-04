La Commission de la Cour de Biden est une campagne de représailles de gauche ⋆ .

L’éditeur fédéraliste Ben Domenech a déclaré que la commission du président Joe Biden pour évaluer l’expansion de la Cour suprême des États-Unis est une campagne menée par des gauchistes pour retravailler le système et menacer la confiance du peuple américain.

«Un certain nombre de personnes qui sont là-bas en tant que sorte de conservateurs symboliques sont en fait des gens qui étaient fortement anti-Trump, qui sont anti-conservateurs à certains égards, vous savez, sont fondamentalement des types pro-grandes entreprises qui sont juste utilisés comme une feuille de vigne pour essayer de suggérer que c’est en quelque sorte bipartisan. Ce n’est vraiment pas le cas », a déclaré lundi Domenech sur« Fox and Friends »de Fox News.

La commission, a expliqué Domenech, est clairement un front pour que les gauchistes progressistes ripostent contre l’ancien président Donald Trump pour avoir placé trois nouveaux juges à la Cour suprême.

«C’est juste quelque chose qui est conçu pour essayer de défendre un certain nombre de choses que la gauche progressiste veut faire au tribunal parce qu’elle est folle du fait que quelqu’un comme le président Trump ait trois membres placés sur le tribunal à Amy Coney. Barrett, dans le juge Gorsuch, et le juge Kavanaugh », a déclaré Domenech.

Domenech a également déclaré que la commission plus que gauche menace l’intégrité du pouvoir judiciaire et mine la confiance des Américains dans le système judiciaire.

«Je pense que c’est une situation qui, malheureusement, menace vraiment la base de notre confiance pour l’une des institutions gouvernementales qui fonctionne encore», a expliqué Domenech. «Je veux dire, le fait est que le Congrès est vraiment incohérent, est incapable de vraiment faire avancer la législation ou de représenter le peuple américain à bien des égards. Le tribunal a été sollicité de tant de façons pour résoudre un grand nombre de ces problèmes de guerre culturelle et, malheureusement, parce que la gauche a l’impression d’avoir été du côté des perdants d’un certain nombre de ces batailles, elle est intéressée à emballer le tribunal et en essayant de changer fondamentalement l’une des branches du gouvernement. »