La Commission de réforme de la Cour suprême prévient que l’élargissement de la Cour pourrait être considéré comme une « manœuvre partisane »

Une commission de 36 membres formée par le président Biden pour étudier les réformes potentielles de la Cour suprême des États-Unis a averti que l’augmentation du nombre de juges sur le tribunal serait considérée comme une « manœuvre partisane », selon des documents préliminaires non contraignants détaillant les discussions du panel.

Les documents publiés jeudi sont le premier aperçu que le public a reçu des discussions du panel, qui a été créé en avril. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré mercredi que les documents n’avaient pas été soumis à la Maison Blanche pour des modifications ou des commentaires.

« Notre objectif ici est de permettre à ce processus, composé d’un large éventail d’experts et de voix, d’aller de l’avant et de représenter différents points de vue, et nous n’allons pas le commenter – ou le président ne le commenterait pas – jusqu’à ce qu’un rapport soit final et qu’il ait la possibilité de l’examiner à ce moment-là », a déclaré Psaki.

Bien que de nombreux démocrates aient exhorté Biden à étendre le tribunal, la commission a averti que « plutôt que de calmer la controverse entourant la Cour suprême, l’expansion pourrait dégrader davantage le processus de confirmation ».

«Il pourrait y avoir des batailles importantes sur toute justice ajoutée par une mesure d’élargissement de la Cour. En effet, un futur Sénat pourrait répondre à l’élargissement en refusant de confirmer un candidat », a-t-il déclaré.

Les membres de la commission « sont divisés sur la question de savoir si l’expansion des tribunaux serait sage ».

Biden a promis de former la commission bipartite pendant la campagne d’octobre alors qu’il esquivait à plusieurs reprises les questions concernant sa position sur l’élargissement de la Cour suprême. À cette époque, les progressistes avaient placé le tribunal au premier plan du débat politique avec des appels à ajouter plus de juges à la Cour de neuf juges après que les républicains eurent avancé les audiences de confirmation de la juge Amy Coney Barrett quelques semaines seulement avant les élections du 3 novembre, créant un 6 -3 majorité conservatrice à la Cour.

La commission, qui a été chargée d’effectuer une étude de 180 jours sur les changements potentiels à la Cour suprême, y compris la préparation des tribunaux et la définition des limites des mandats des juges, doit se réunir vendredi et doit soumettre un rapport final au président en mi-novembre.

La Maison Blanche a déclaré en avril que l’objectif de la commission « est de fournir une analyse des principaux arguments du débat public contemporain pour et contre la réforme de la Cour suprême, y compris une évaluation des mérites et de la légalité de propositions de réforme particulières ».

« Les sujets qu’il examinera incluent la genèse du débat sur la réforme ; le rôle de la Cour dans le système constitutionnel ; l’ancienneté et la rotation des juges de la Cour ; la composition et la taille de la Cour ; et la sélection des affaires, les règles et les pratiques de la Cour », a déclaré la Maison Blanche à l’époque.

Cependant, on ne s’attend pas à ce que le groupe fasse des recommandations finales pour la réforme.

