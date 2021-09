La Commission des coûts et prix agricoles veut que les cotisations des producteurs de canne à sucre soient payées en plusieurs fois

in

Niti Aayog, dans son rapport de mars 2020, avait recommandé le paiement du FRP en trois versements : 60 % dans les 14 jours suivant la livraison de la canne à sucre, 20 % dans les deux semaines suivantes et le reste dans un délai d’un mois ou lors de la vente de sucre, selon la première éventualité. .

La Commission des coûts et prix agricoles (CACP) a recommandé que les usines sucrières soient autorisées à payer le prix juste et rémunérateur (PRF) de la canne à sucre aux agriculteurs en plusieurs versements, dans son «Rapport sur la politique des prix de la canne à sucre» pour 2021-2022.

Niti Aayog, dans son rapport de mars 2020, avait recommandé le paiement du FRP en trois versements : 60 % dans les 14 jours suivant la livraison de la canne à sucre, 20 % dans les deux semaines suivantes et le reste dans un délai d’un mois ou lors de la vente de sucre, selon la première éventualité. .

Conformément aux dispositions de l’ordonnance sur la canne à sucre (contrôle) de 1966, les usines sucrières doivent payer les agriculteurs dans les 14 jours suivant la date de livraison de la canne à sucre. Cependant, la plupart des usines ne sont pas en mesure de payer dans les 14 jours parce que la réalisation des ventes de sucre est échelonnée tout au long de l’année. Les usines contractent des prêts auprès des banques pour payer les agriculteurs, ce qui leur impose un énorme fardeau d’intérêt, selon le rapport de l’ACCP.

Les paiements échelonnés aux agriculteurs étaient pratiqués dans le Maharashtra, au Karnataka et sont toujours appliqués au Gujarat. L’industrie a exigé que la pratique soit autorisée sur les lignes du Gujarat. La commission a suggéré que l’ordonnance sur la canne à sucre (contrôle) de 1966 soit modifiée pour permettre un paiement partiel et que les frais d’intérêt, que les moulins économiseront en raison des paiements échelonnés, soient partagés avec les producteurs de canne à sucre sous la forme d’un prix de canne supplémentaire.

BB Thombare, président de la Western India Sugar Mills Association, qui fait partie des sous-comités de Niti Aayog, a déclaré que bien que la canne à sucre soit broyée pendant une période de quatre mois, la vente de sucre est réglementée par le gouvernement et échelonnée sur toute l’année. par des quotas de vente. Cela rend difficile pour les usines de payer les agriculteurs dans les 14 jours.

Le paiement du FRP est obligatoire, et bien que les prix du sucre se soient effondrés au cours des deux ou trois dernières années, les usines devaient toujours payer le FRP, a-t-il déclaré. Par conséquent, plusieurs moulins du Maharashtra ont conclu des accords avec les agriculteurs au début de la saison de broyage pour les payer en plusieurs fois.

L’ordonnance sur le contrôle des cannes contient une disposition à ce sujet, a déclaré Thombare. Dans le Maharashtra, 97 des 190 moulins participant à la campagne disposaient d’une clause de paiement échelonné insérée dans le contrat d’achat de canne avec les agriculteurs. La question des paiements de canne à sucre aux agriculteurs est la plus importante et la plus récurrente, en particulier dans l’Uttar Pradesh.

Abhinash Verma, directeur général de l’Indian Sugar Mills Association, a déclaré que le paiement échelonné profitera à la fois aux agriculteurs et à l’industrie, car les usines seront en mesure d’effectuer les paiements à temps et le FRP sera réparti équitablement entre les agriculteurs. Toutes les recommandations de l’ACCP devraient être considérées par le gouvernement, a-t-il déclaré.

Prakash Naiknavare, MD, Fédération nationale des usines sucrières coopératives, a déclaré que la fédération avait signalé le modèle du Gujarat. Un comité de secrétaires et d’associations de l’industrie a été formé pour étudier et faire avancer les recommandations de Niti Aayog, a-t-il déclaré. « Deux réunions de ce comité ont eu lieu. Peut-être qu’après la troisième réunion, le rapport sera présenté au PMO », a-t-il déclaré.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.