La commission des délégués de la Liga s’occupe du retour du public dans les stades

29/04/2021 à 10h55 CEST

Hier mercredi le Commission Déléguer de la Ligue pour aborder le retour aux stades des supporters dans cette finale de championnat de la ligue.

Comme nous l’avons déjà dit hier, la Liga a proposé à la CSD et posséder Ministère la possibilité de pouvoir effectuer un retour progressif des ventilateurs. L’intention initiale serait de commencer dans le journée 35, prévu les 8 et 9 mai et coïncidant avec la fin de l’état d’alarme, décrété en octobre.

L’autre possibilité est que cette ouverture ait eu lieu dans les deux derniers jours, où il y aura également un horaire unifié dans la Première Division. On parle toujours d’une capacité entre 10% et jusqu’à 25%.

La Ligue continue d’attendre la réponse du ministère et de la Santé, qui sont ceux qui ont les pouvoirs. L’employeur a déjà un protocole prévu depuis près d’un an. La chose normale est que, une fois qu’ils ont l’autorisation de revenir, LaLiga réunit le Tableaux de première et deuxième division pour vous informer de ce retour et de l’entrée en vigueur du protocole qui, comme annoncé hier soir par la chaîne SE DÉBROUILLER, les patrons enverront les clubs lundi prochain.

Miguel Ángel Gil revient après le désordre de la Super League

Cette rencontre a vu le retour de Miguel Angel Gil, PDG de Athlète de Madrid, en sa qualité de vice-président de la première division de la propre association patronale.

Malgré sa démission annoncée il y a une semaine, l’Atlético de Madrid n’a pas assisté à la réunion de jeudi dernier convoquée par la Ligue à la suite de la Super League et où tous les clubs de football professionnels étaient présents à l’exception des trois impliqués dans ce projet: Real Madrid, Athlète de Madrid Oui Barcelone.

Lors de la réunion, Miguel Ángel Gil a expliqué aux clubs de la Commission des Délégués pourquoi l’équipe rojiblanco a accepté cette proposition. Un poste qui, malgré ce qui s’est passé, continuera d’être occupé par Gil, renouvelé après la réélection de Javier Tebas à la présidence, et qu’il a assumé lorsque Clemente Villaverde a quitté la discipline rojiblanca pour rejoindre Getafe.