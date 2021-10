La Commission d’éthique du Texas propose une loi pro-crypto

La Commission d’éthique du Texas a proposé hier un cadre exclusif pour les contributions en crypto-monnaie, afin d’approfondir et de clarifier les exigences de déclaration des contributions politiques faites avec des crypto-monnaies comme Bitcoin. La proposition reflétait la Commission électorale fédérale (FEC) et plusieurs autres commissions d’État comme le traitement par l’IRS et la SEC des contributions et des avoirs en crypto-monnaie comme des investissements plutôt que comme une devise. Selon la nouvelle règle, les autorités pourront accepter les paiements cryptographiques. Cependant, la monnaie décentralisée ne sera déclarée que comme contributions en nature.

«La nouvelle règle permet aux candidats, aux titulaires de fonctions et aux comités politiques d’accepter la crypto-monnaie. Il fait la distinction entre tous les types de crypto-monnaies, comme Bitcoin. La règle obligerait les déclarants à déclarer la crypto-monnaie comme des contributions en nature. Les campagnes seraient tenues de liquider toute crypto-monnaie avant de dépenser le produit ; ils ne seraient pas autorisés à utiliser la crypto-monnaie comme monnaie.

En outre, la nouvelle règle, si elle est mise en œuvre, intégrera également le tristement célèbre problème de la volatilité des crypto-monnaies en indiquant aux déclarants comment déclarer la valeur des contributions en crypto-monnaie. Les déclarants seront tenus de déclarer la valeur de toute crypto-monnaie acceptée comme étant la juste valeur marchande au moment de la réception. Néanmoins, la règle n’impose pas de délai de liquidation pour les fonds en monnaie numérique, mais elle juge nécessaire que les déclarants déterminent la légalité de toute contribution acceptée en crypto-monnaie et obtiennent certaines informations du contributeur, y compris une affirmation que le contributeur n’est pas un ressortissant étranger. .

Déclarations pro-crypto de Crypto Mom

Alors que le gouvernement américain reste divisé sur le débat sur la cryptographie, de plus en plus de partisans s’ajoutent à la liste d’adoption pro-crypto. Plus tôt cette semaine, lors de la conférence Tech Live du Wall Street Journal, la maman crypto, la commissaire Hester Peirce est revenue à la rescousse de la monnaie virtuelle, suggérant que la SEC commence à travailler avec les entreprises de crypto pour élaborer un cadre raisonnable pour les lois sur les valeurs mobilières.

Le commissaire a noté qu’il était grand temps que les régulateurs acceptent la nature inévitablement croissante de la sphère décentralisée et commencent à travailler avec des entreprises de cryptographie pour déchiffrer un cadre politique amélioré, qui à son tour conduira à un meilleur avenir pour les marchés financiers du pays.

