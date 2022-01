La Commission électorale augmente le plafond des dépenses des candidats avant les élections législatives

La déclaration de la CE est intervenue après une notification du ministère de la Justice indiquant que la décision d’augmenter le plafond des dépenses avait été prise après consultation de la commission électorale.

La Commission électorale de l’Inde a augmenté le plafond des dépenses des candidats pour les circonscriptions parlementaires et les circonscriptions de l’Assemblée. Le corps électoral a augmenté la limite de dépenses pour les circonscriptions de Lok Sabha à Rs 95 lakh par rapport au seuil antérieur de Rs 70 lakh pour les grands États et à Rs 75 lakh par rapport aux Rs 54 lakh antérieurs pour les petits États. De même, le montant des dépenses a été révisé à Rs 40 lakh contre Rs 28 lakh auparavant pour les circonscriptions des assemblées dans les grands États, tandis que celui des petits États a été augmenté à Rs 28 lakh contre Rs 20 lakh.

La déclaration de la CE est intervenue après une notification du ministère de la Justice indiquant que la décision d’augmenter le plafond des dépenses avait été prise après consultation de la commission électorale. L’organisme électoral a déclaré que les nouvelles limites de dépenses seront applicables dans tous les scrutins à venir, y compris les cinq élections législatives prévues dans les prochains mois dans l’Uttar Pradesh, le Pendjab, l’Uttarakhand, le Manipur et Goa. Les dates du scrutin pour ces États devraient être annoncées dans les prochains jours.

Pour l’Uttar Pradesh, le Pendjab et l’Uttarakhand, la limite de dépenses pour les élections législatives est désormais de Rs 40 lakh. Pour Goa et Manipur, c’est désormais Rs 28 lakh. Le coût des rassemblements et des événements des militants vedettes est pris en charge par les partis politiques. Il n’y a pas de limite aux dépenses des partis politiques.

La dernière révision majeure du plafond des dépenses électorales pour les candidats a eu lieu en 2014, qui a encore été augmentée de 10 % en 2020 à titre de mesure provisoire. Simultanément, la Commission électorale a formé un comité pour étudier les facteurs de coût et d’autres questions connexes et faire des recommandations appropriées.

Compte tenu de la demande des partis politiques d’augmenter le plafond actuel des dépenses électorales pour les candidats et d’augmenter le nombre d’électeurs de 2014 à 2021 de 834 millions à 936 millions (en hausse de 12,23 %) et l’augmentation de l’indice d’inflation des coûts de 2014-15 à 2021-2022 de 240 à 317 (en hausse de 32,08 pour cent), le comité a fait ses recommandations pour augmenter la limite de plafond, a rapporté PTI.

La Commission a accepté les recommandations et décidé de relever le plafond actuel des dépenses électorales pour les candidats. Les limites révisées ont maintenant été notifiées par le ministère de la Loi, a-t-il déclaré.

