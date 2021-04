La commission électorale de l’AFE demande de reprendre le décompte demain

13/04/2021 à 18:45 CEST

La commission électorale de l’Association des footballeurs espagnols (AFE), l’organe compétent pour superviser les élections en cours, a demandé mardi à la commission électorale de reprendre le dépouillement le plus rapidement possible et en tout cas à 12 heures. 14e.

L’exigence de la table électorale, que est la personne compétente pour compter le vote, comprend que lors de la reprise, des périodes minimales de comptage de douze heures et des périodes de repos, y compris un maximum de douze heures, sont garanties, avec information préalable et préavis suffisant à la commission électorale elle-même.

Dans un communiqué, la Commission électorale a annoncé que lorsqu’elle recevrait ces informations, elle les transmettrait immédiatement aux candidats et aux auditeurs “.afin de garantir la bonne conclusion du processus de contrôle électoral“.

Dans l’exercice de ses pouvoirs de surveillance du processus électoral établis aux articles 28.1 et 30.6 du Règlement électoral de l’AFE et de donner les instructions correspondantes à la Table électorale dans les matières de sa compétence, la Commission électorale a indiqué qu’il résulte de l’application des la loi organique du régime électoral général 5/1985 (article 95.2), qui établit que “le vote est unique et ne sera suspendu que pour des raisons de force majeure”.

La Commission a exprimé “sa plus vive inquiétude quant à la suspension de l’examen pendant trois jours” et a assuré que, conformément à la réglementation applicable, “elle n’a aucune preuve qu’après plus de 24 heures de repos dans les travaux d’examen par la Table, il n’y a pas de force majeure qui empêche la reprise du dépouillement “.

Il a également déclaré que “la législation électorale vise à obtenir le contrôle le plus agile et le plus sûr” et qu’une période de suspension du recomptage “d’une durée aussi longue que celle convenue par le conseil d’administration implique des dépenses supplémentaires importantes pour le syndicat qui ne pourraient que être justifiée en cas de force majeure “.

“En outre, la complexité que montre le processus d’examen détermine la nécessité de reprendre ledit décompte le plus tôt possible. Pour cette raison, cette Commission électorale comprend qu’il est nécessaire que ces tâches soient reprises par la Table, au plus tard, à 12 heures demain, mercredi », a-t-il ajouté.

Dans sa déclaration, la Commission a rappelé au Conseil électoral que l’absence de l’un de ses membres doit être communiquée et justifiée, ainsi que le travail de contrôle doit se poursuivre et être effectué par au moins deux de ses membres.

Il a également indiqué au Conseil “que il incombe à ses membres d’élaborer et de conclure en temps opportun et de manière adéquate le processus d’examen, puisque, en outre, tous ont volontairement comparu à la constitution de la Table et y ont été intégrés, assumant personnellement les responsabilités de leur fonction et les conséquences de toutes sortes, y compris patrimoniales, dérivées de leur éventuelle violation “.

Le Conseil électoral est l’organe compétent pour le dépouillement des voix des élections au conseil d’administration de l’AFE, auquel Les candidatures portées par David Aganzo et Gaizka Toquero optent pour Et hier matin, il a décidé de le suspendre jusqu’à 14 heures le jeudi 15.

La suspension du décompte a eu lieu pour des raisons d’épuisement et parce qu’un des membres de la Table était indisposé, qui est composé d’un président et de deux membres, tous affiliés à l’AFE, choisis par tirage au sort, et d’un secrétaire mais sans vote).

Le vote pour l’élection du conseil d’administration de l’AFE s’est clôturé vendredi 9 à 18h00 et à partir de ce moment, la Table électorale a entamé le processus de dépouillement du vote par correspondance, majorité dans ces élections, pour confirmer la validité de chacune et son introduction plus tard dans l’urne pour faire le décompte total.