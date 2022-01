La commission électorale déclare que la conduite de sondages au milieu de Covid est extrêmement difficile; interdit les rassemblements, les roadshows jusqu’au 15 janvier

La Commission a également établi des directives COVID strictes, limitant à cinq le nombre de personnes autorisées pour les campagnes de porte-à-porte.

La Commission électorale de l’Inde a déclaré aujourd’hui que la tenue d’élections au milieu de la pandémie de Covid-19 est extrêmement difficile. L’organisme électoral a également annoncé de nouvelles mesures pour les partis politiques à la suite des élections législatives et de la recrudescence des cas de COVID-19. S’adressant aux médias à cette occasion, le commissaire en chef des élections, Sushil Chandra, a déclaré que la situation de Covid est très dynamique et que personne ne peut prédire les chiffres de Covid à une date future. Il a dit qu’il n’y a pas lieu de paniquer, mais qu’il faut être prudent.

« Au cours des deux dernières années, l’impact de COVID-19 a rendu la conduite des élections extrêmement difficile… Il est de notre devoir de voir comment mener des élections dans une affaire qui protège à la fois les électeurs et l’isoloir », a déclaré Chandra.

Il a déclaré que la CE travaillait cette fois avec trois grands objectifs – une élection sûre de Covid, une expérience de vote sans tracas et confortable pour les électeurs et une participation maximale des électeurs. La CE a également déclaré que la durée du scrutin a été augmentée d’une heure pour laisser plus de temps aux électeurs et éviter l’entassement dans les isoloirs.

« Alors que les cas de Covid montrent une augmentation, notamment en raison de la nouvelle variante Omicron, la commission a eu des réunions avec le secrétaire à la Santé, des experts de la santé également, les secrétaires à la santé des États et le ministre de l’Intérieur du syndicat. Après avoir pris tous ces points de vue et opinions et examiné la situation sur le terrain, nous avons décidé d’annoncer l’élection des cinq États avec des normes de sécurité en place », a déclaré Chandra.

La commission a ainsi interdit tous les rassemblements électoraux, les tournées de présentation et les réunions d’angle jusqu’au 15 janvier dans les cinq États liés au scrutin. La CEC Chandra a déclaré que l’autorité électorale examinerait la situation du COVID-19 le 15 janvier et appellerait à nouveau à autoriser les rassemblements publics. Il a déclaré que la Commission n’hésitera pas à interdire aux partis d’autres rassemblements si le protocole COVID n’est pas suivi. Il a déclaré que des mesures strictes seront également prises contre les agents électoraux pour toute violation des directives de Covid.

La Commission a également établi des directives COVID strictes, limitant à cinq le nombre de personnes autorisées pour les campagnes de porte-à-porte. La CEC a informé que les partis politiques ont été invités à fournir des masques et des désinfectants pour les mains aux personnes assistant aux rassemblements si elles y sont autorisées.

La Commission a également interdit les célébrations de la victoire et a déclaré que seules deux personnes seront autorisées à accompagner le candidat pour récupérer le certificat gagnant. La CE a déclaré que tous les bureaux de vote seront équipés d’installations d’atténuation de Covid, y compris des désinfectants et des masques.

Le vote aura lieu pour un total de 690 circonscriptions électorales avec 403 sièges à UP, 117 au Pendjab, 70 à Uttarakhand 60 à Manipur et 40 à Goa. Plus de 18 crore d’électeurs, dont plus de 8,5 crore de femmes, auront le droit de voter dans cinq sondages de l’assemblée de l’État. La CEC Chandra a également déclaré que plus de 15 crores d’électeurs dans cinq États liés au scrutin ont reçu leur première dose de vaccins Covid-19 tandis que plus de neuf crores ont reçu les deux doses. Il a déclaré que tout le personnel en service électoral sera doublement vacciné et également éligible à la troisième dose de précaution pour garantir des scrutins sûrs pour Covid.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.