La commission électorale rencontrera le secrétaire à la Santé de l’Union avant le scrutin UP, ce qui soulève l’inquiétude d’Omicron

La décision de l’organisme électoral intervient quelques jours après que la Haute Cour d’Allahabad a demandé à la CE de reporter les élections UP 2022.

La Commission électorale de l’Inde rencontrera le secrétaire à la Santé de l’Union Rajesh Bhushan le 27 décembre pour discuter de la tenue de scrutins dans cinq États, dont l’Uttar Pradesh, au milieu des inquiétudes croissantes liées à la propagation de la variante Omicron du COVID-19. Les élections législatives devraient avoir lieu en février-mars. Une équipe de la CE dirigée par le commissaire en chef des élections Sushil Chandra se rendra en Uttar Pradesh du 28 au 30 décembre.

La décision de l’organisme électoral intervient quelques jours après que la Haute Cour d’Allahabad a demandé à la CE de reporter les élections UP 2022 de deux ou trois mois jusqu’à ce que la situation devienne réalisable pour la tenue des scrutins. Le HC a exprimé ses inquiétudes concernant le nombre croissant de cas Omicron et a déclaré que les rassemblements politiques pour l’élection du panchayat de l’UP et les sondages de l’assemblée du Bengale occidental avaient conduit à un pic dans les cas de COVID-19. Le tribunal a également exhorté la CE à arrêter les rassemblements politiques et à ordonner aux partis politiques de faire campagne en utilisant les journaux et les chaînes de télévision. Le HC a également averti que si aucune mesure n’était prise, la situation pourrait être pire que ce qui a été vu lors de la deuxième vague de la pandémie. Le HC, tout en félicitant le Premier ministre Narendra Modi pour la campagne de vaccination, lui avait également demandé d’arrêter les rassemblements politiques.

Le commissaire en chef des élections, Sushil Chandra, qui était à Dehradun hier pour faire le point sur la préparation du scrutin, a déclaré qu’une décision appropriée, telle que requise par la situation, serait prise après que l’équipe aura examiné la situation sur le terrain.

Le secrétaire à la Santé avait déclaré hier que le Centre avait publié des directives détaillées à l’intention de l’administration du district et de l’État sur la manière de surveiller l’augmentation des cas et sur les paramètres des mesures à prendre.

L’Uttar Pradesh compte 403 sièges d’assemblée et les scrutins se dérouleront en plusieurs phases et si les rassemblements politiques sont autorisés au milieu de l’augmentation des cas d’Omicron, cela peut exposer davantage de personnes à l’infection.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.